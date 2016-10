Zprávy dne podle editora: ruská vojska na Staromáku, liliput Putin u psychiatra a čínské výhrůžky Slovensku

Jednou Prahu obsazují Rusové, jindy zas v ulicích řádí teroristé a po Karlově mostě se bez skrupulí prohánějí sporťáky. Česká metropole se v posledních letech těší oblibě herních vývojářů, kteří své příběhy kolikrát staví i do kulis virtuální Prahy.

Podobné výjevy nejsou poslední dobou vzácností. Herní průmysl, který v současné době vydělává více než Hollywood v kinech, si oblíbil Prahu a za posledních pět let se České hlavní město objevilo v řadě světových áčkových titulů.

Naposledy se tak stalo u pokračování legendární značky Deus Ex. Díl s podtitulem Mankind Divided sbírá vysoká hodnocení všude po světě a pokud se bude prodávat stejně dobře jako předchozí díl z roku 2011, dají se očekávat celosvětové prodeje v řádech jednotek milionů kusů. Našince však pravděpodobně nejvíc zaujme, že podstatná část se odehrává ve fiktivní futuristické Praze.

Kromě hry Deus Ex z letošního roku a Forzy 5 a 6 se Praha v roce 2011 například objevila i v jedné z nejúspěšnějších značek vydavatele Activision Call of Duty. Ve třetím díle větve série Modern Warfare se zhmotnily nejčernější obavy Čechů. Tuzemsko obsadili v masivní ofenzivě Rusové a nechybí ani výjevy na zničené Staroměstské náměstí, na němž bojují proti hrozné přesile partyzáni i na obsazený Pražský hrad.

Takže už jistě chápete, proč se Hrad opevňuje a zavádí bezpečnostní rámy...

A velké obavy měl pan prezident a jeho suita věrných pomocníků zřejmě i z návštěvy dalajlamy. Jak jinak si vysvětlit, že Zeman a spol. nedovolili stavbu malého podia na Hradčanském náměstí?

Selským rozumem se nabízí otázka, zda se náhodou Hrad nezalekl toho, co by na případnou vstřícnost k duchovnímu vůdci Tibetu řekli jejich čínští spřátelení soudruzi. Ti totiž nenechali bez povšimnutí setkání slovenského prezidenta Andreje Kisky s dalajlamou.

Peking pokládá 80letého dalajlamu, který je držitelem Nobelovy ceny za mír, za separatistu prosazujícího nezávislost Tibetu. Tuto oblast čínská armáda obsadila v roce 1950.

Kiska ignoroval „ostrý nesouhlas“ Číny a setkal se s dalajlamou, prohlásila mluvčí čínského ministerstva zahraničí Chua Čchun-jing. Toto setkání podle jejích slov bylo v rozporu s „politikou jedné Číny“, kterou slovenská vláda slíbila podporovat. „S tím Čína naprosto nesouhlasí a přijme odpovídající reakci,“ řekla mluvčí bez dalších podrobností.

Je otázkou, čím bude hrozit ruský vůdce Vladimir Putin Viktoru Šenderovičovi za ostrý rozhovor, který LN poskytl. Autor dnes zakázaného ruského programu Kukly, obdoby českých Gumáků z 90. let, nijak vysokého Putina v minulosti urazil tím, že jej v jednom z dílů zobrazil jako liliputa. „Je velmi zakomplexovaný. Žádnou satiru nemůže pochopit,“ vysvětlil Petře Procházkové a Liboru Procházkovi.

LN: Putin by vás měl mít rád, protože on nesnáší vysoké muže...

To je správný poznatek. Vidíte, já si to taky myslel. Přece mne nebude podezírat, že si dělám srandu z malých lidí, když měřím metr 65 centimetrů. Putin je vyšší – má metr 67 centimetrů. Stěží se mohu vysmívat jeho výšce. Zato třeba opoziční lídr Boris Němcov, to byl doslova biologický protivník. Mladý, krásný, chytrý. Ale já?

LN: Chcete říct, že se Kukly staly obětí Putinových komplexů?

Je velmi zakomplexovaný. Žádnou satiru nemůže pochopit. Žije ve vakuu, nemá už ani internet. V poslední době se jeho psychický stav rychle zhoršuje. Stal se z něj případ pro psychiatra. Těžký případ. Nikoho k sobě nepustí, obklíčil se astrology, čaroději, vědmami, hvězdopravci... Myslíte si, že si dělám legraci? Kdepak. V Kremlu se teď vše řídí podle horoskopů a hvězd. Ze svých bodyguardů udělal gubernátory, protože nikomu nedůvěřuje. Šéfa osobní ochranky jmenoval velitelem Národní gardy. Jí jen jídla svého prověřeného kuchaře...

LN: Jako Stalin?

Přesně tak. Bojí se, že ho otráví. Odmítl chléb se solí, když ho vítali v Minsku..., a dělá dobře. Neboť každý první v jeho okolí teď sní o tom, aby se s ním něco stalo.



Celý rozhovor naleznete TADY.



Zpátky domů, do Plzně. V tom západočeském městě v posledních letech vystudovalo několik zajímavých osobností zajímavým způsobem - včetně jednoho ministra současné vlády.

I když je část bakalářské práce opsaná a panují i pochybnosti nad délkou jeho studia na plzeňských právech, titul ministrovi vnitra Milanu Chovancovi (ČSSD) s největší pravděpodobností zůstane. Podle novely zákona o vysokých školách, která začala platit letos v září, je totiž možné zahájit řízení o neplatnosti jen do tří let od zkoušky.

Případem a okolnostmi kolem zkoušky ministra vnitra Milana Chovance by se mohl v budoucnu ještě zabývat Národní akreditační úřad pro vysoké školství.

Bakalářská práce ministra vnitra z Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni byla částečně opsaná, upozornila Česká pirátská strana. Dvě stránky se totiž téměř identicky shodují s vypracovanou maturitní otázkou číslo 9 z přeloučského gymnázia. Navíc práce podle dat uvedených v dokumentu byla odevzdána dříve, než byla zadána. Chovanec si však za dílem stojí a obvinění pirátů nazval „předvolebním skandálkem“.

Možná, že studium jen lehce podcenil. Stejně jako odborníci lehce podcenili stavbu dálnice D8, kde se propadá most a hrozí sesuv na dálnici.



Výstavbu dálnice D8 trápí další problém. Když už se zdálo, že stavaři stihnou do prosince dobudovat úsek u Prackovic, objevila se minulý týden ve středu informace, že se opěry mostu u této obce propadají a zároveň blízko toho místa hrozí sesuv půdy.

„Posudky hovořily o tom, že je území stabilní. Později se ukázalo, že se situace lehce podcenila,“ říká Jiří Barták, profesor Fakulty stavební ČVUT v Praze.



Lidovky.cz: V podstatě tedy příprava nebyla podceněná?

Poslední významné posudky odborníků hovořily o tom, že území v koridoru dálnice je stabilní, pro vlastní svahy zářezu dálnice doporučil inženýrskogeologický průzkum provedení stabilizačních opatření. Podle mého názoru byl celý problém seriózně a dlouhodobě posuzován. Před vyhledávací studií byla vyhotovena i ekologická, dopravně-ekonomická a krajinářská zhodnocení.

Tak hezký večer.