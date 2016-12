Zprávy dne podle editora: Smějící se bestie, odhalená spiknutí a horší než za Husáka

Na přelomu května a června 1945 byly v Postoloprtech na Lounsku shromážděny stovky německých osob: jak nacisté a esesmani (reální i domnělí), tak civilisté včetně žen. Ozbrojení Češi či přímo vojáci je bili, týrali a nakonec u školy, v kasárnách či v bažantnici popravili. Exhumace těl ze září 1947 doložily až 763 zavražděných lidí. „Poválečný odsun Němců byl v tu danou dobu bezpochyby společensky a politicky nevyhnutelný. Nicméně provedení bylo v řadě případů opravdu divoké,“ říká Jiří Padevět, autor nové knihy Krvavé léto 1945.



„Podle svědků nebyli vykonavatelé poprav vždy střízliví a rovněž znásilňovali německé ženy a dívky,“ píše se u hesla Postoloprty v nové knize Krvavé léto 1945, která se věnuje poválečnému násilí.

Takových hesel jsou v historicko-místopisném průvodci stovky; kraj po kraji. Většinu míst autor knihy Jiří Padevět navštívil. „Možná jsem až příliš senzitivní, ale třeba v Postoloprtech, kde byly pochovány stovky lidí z poválečného masakru, prostě historii cítíte. A úplně nevoní,“ řekl LN.

Falešné a konspirační zprávy zaplevelují český web a sociální sítě. Mnohé nové weby se snaží falešné, zmanipulované a zideologizované zprávy rozkrývat a demaskovat. Server Mediahub.cz sestavil žebříček toho nejzábavnějšího, co se za uplynulý měsíc na alternativních webech objevilo.



10. Newsweeku, tady něco smrdí - Každá zpráva se dá vyložit různě. Informace o tom, že to v Newsweeku riskli a aby byli první na trhu s historickou obálkou, vsadili na Hillary Clintonovou, proběhla seriozními médii zhruba v takové podobě jako na serveru Mediahub. Konspirační weby ale tato informace vytočila doběla - viděli v tom samozřejmě mnohem, mnohem víc.

9. Jedna, dvě, Soros jde - Konspirační weby už několik let počítají najisto s tím, že zlá junta, která tajně vládne v USA, chystá koncentrační tábory pro své odpůrce, stanné právo a další lahůdky. Už jdou na to, za chvíli to ti zlouni spustí, píše se na těchto webech. Už několik let.

8. Zlo je poraženo - „Udivující zpráva ruského ministerstva zahraničních věcí pro vnitřní potřeby Kremlu dnes praví, že příští president Donald Trump osvobodil i další stát od satanistického a tyranského sevření západními globalisty, jelikož Bulharská republika, člen Evropské unie, včera (13. 11. 2016) zvolila příštím presidentem nezávislého kandidáta, generálmajora Rumena Radeva.“

7. Konečně se bude psát pravda - Kdo dělá alternativní zpravodajství, je dobrý člověk, to dá rozum, no ne? A pravda, ta se teď bude konečně hlásat i z Bílého domu. Doteď tam totiž všichni lhali.

Americké úřady v neděli ohlásily, že zrušily povolení vést trasu nového ropovodu přes sporný úsek u rezervace indiánského kmene Siouxů v Severní Dakotě. Indiáni a ekologové po měsících protestů slaví vítězství.



Ropovod Dakota Access za 3,8 miliardy dolarů (96 miliard korun) má spojit ropná pole Severní Dakoty s rafineriemi ve státě Illinois. Skoro 1900 kilometrů dlouhý projekt, vedoucí přes čtyři americké státy, je téměř dokončen, zbývá pouze úsek, který křižuje zdroje pitné vody zásobující siouxskou rezervaci Standing Rock.

Ropovod by podle Siouxů narušil jejich posvátná území, kde jsou pohřbeni jejich předci, a ohrozil zdroje pitné vody.

„Nejlepší způsob, jak postupovat odpovědně a rychle, je využít alternativní trasy ropovodu,“ uvedla představitelka úřadů Jo-Ellen Darcyová.

Protesty během podzimu podpořilo několik celebrit, jako rockeři Dave Matthews nebo Neil Young, nebo senátor Bernie Sanders. Naposledy se přidaly i tisíce válečných veteránů.

„Podporuje z celého srdce rozhodnutí úřadů a s krajní vděčností vzdáváme čest odvaze prezidenta Obamy a jeho ministrů za historické rozhodnutí,“ prohlásil náčelník kmene Dave Archembault. „Nejsme proti energetické nezávislosti, hospodářskému rozvoji a národní bezpečnosti, ale musíme zajistit, aby přijatá rozhodnutí respektovala původní obyvatele,“

Zasekaný hrad, to by se Husáka stát nemohlo...

Paní středního věku stála u tabule, která upozorňuje na kontroly u vstupu na Pražský hrad, a znechuceně vrtěla hlavou. Ne proto, že bylo krásné slunečné odpoledne o druhém adventním víkendu. Ale proto, že od stanoviště, kde policisté důkladně každého prohlíželi, se v sobotu vinula dlouhá fronta čekajících. Kdo chtěl na Pražská hrad, musel si počkat. I hodinu.



O adventu míří na Pražský hrad turisté i Pražané. Chtějí se třeba jen projít po Hradě, podívat se na vánoční stromeček či si prohlédnout trh za katedrálou svatého Víta, který slavnostně otevřela první dáma Ivana Zemanová.

Jenže v sobotu návštěvníkům ztuhl úsměv a nezpůsobil to mráz slunečného odpoledne. Přes Hradčanské náměstí se vinul dlouhý had čekajících lidí. Způsobily to kontroly, které nechal zavést prezident Miloš Zeman.

„Čekáme tady hodinu,“ krčili rameny indičtí turisté. Ke stanovišti policistů, kteří každého kontrolovali, jim zbývalo ještě asi 30 metrů. Ti méně šťastní lidé, kteří se chtějí podívat na sídlo českých králů, se zatím řadili na konec fronty, řada z nich ovšem návštěvu Pražského hradu raději vzdala. U brány zaháněli zvědavce policista a hradní stráž. „Zkuste to u Černé věže, tam je fronta menší,“ radil policista.

Jenže dostat se z Hradčanského náměstí, což je pro mnoho lidí hlavní přístupový bod do Pražského hradu, k Černé věži na opačné straně areálu, znamená pochůzku z kopce a znovu do kopce v délce skoro 1,5 kilometru (nebo případně ještě delší okliku z druhé strany, jejíž část se svezete tramvají).

Vyhrávající zmatkářka...

Já už jiná nebudu. To o sobě říká nenapravitelná zmatkářka Gabriela Koukalová. Neuvěřitelných malérů má už na svém kontě spoustu. Kolegům před závody nechtěně zcizila lyže, hůlky i kombinézu, přišla pozdě na start, kvůli popotahování kalhotek přišla o olympijskou medaili. Naposledy se „blýskla“ ve zlatém nedělním stíhacím závodě v Östersundu. Připomeňte si ve fotogalerii její největší přešlapy.



Z úvodního seriálu nového ročníku Světového poháru ve Švédsku si Koukalová odvezla nejprve bronzovou a pak i zlatou medaili. O tu však mohla přijít. Po první zastávcena střelnici se ve stíhačce dostala do čela, ale to zjistila až při příjezdu na druhou střelbu.

„Myslela jsem si, že jedu druhá, že Marie (Dorinová Habertová z Francie) má náskok a je v nedohlednu,“ přiznala Koukalová.

Proto také mířila ke druhému stavu, i když jí rozhodčí ukazoval, že má střílet z toho prvního.