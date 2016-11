Zprávy dne podle editora: Sobotka chce danit velké hráče, ochranka vs. Rychlík a co vám zachrání život?

Politici potřebují vymyslet, jak nadnárodní nebo cizokrajné firmy přimět vracet nebo nechávat část vydělaných peněz české ekonomice. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), jehož Úřad vlády analýzu připravil, si téma vzal za své. „Je nutné zahájit debatu o možných opatřeních,“ uvedl.

Mezi nimi už se rovnou objevila stálice sociálně demokratického programu, která dává na srozuměnou, že příprava na kampaň před sněmovními volbami začíná. ČSSD se vrací k nápadu uvalit speciální daň na síťová odvětví, v nichž panuje malá konkurence: finanční sektor, energetika a telekomunikace. A k tomu zavedení progresivní daně pro firmy tak, aby ty malé platily málo a velké hodně. Spojence pro svůj nápad však budou oranžoví hledat svízelně. Nehledě na to, že silně proti je i oblast byznysu.

„Souhlasím, že vedle přitahování zahraničních investic se musíme víc zaměřit na stabilizaci domácího kapitálu. Ale opatření, která doporučují experti pana premiéra, nepovedou ke kýženému výsledku. Většina z nich může investory spíš odradit,“ říká Andrej Babiš, ministr financí, předseda hnutí ANO a hlavní vyzyvatel ČSSD ve sněmovních volbách.

A teď místo politiky jedna hádanka. Má to trolej. Vypadá to jako trolejbus. Ale není to trolejbus. Co je to?

Ne, nebude vás napínat, kolega Michal Pavec vám to hned prozradí. Necelý kilometr dlouhá trolej vyroste v kopci vedoucím na pražský Prosek. Dopravní podnik tam bude testovat speciální vozidla připomínající trolejbusy. Nepůjde však o návrat stroje, který v Praze „vyhynul“ v roce 1972, ale o elektrobusy, jejichž dojezd prodlužuje právě dobíjení z troleje.

Testovací trolejová trasa vyroste mezi Palmovku a Letňany, konkrétně pak na Prosecké ulici mezi zastávkami Kundratka a Kelerka. Plán už před časem schválilo nejvyšší vedení dopravního podniku. O co jde? Praha chce v budoucnu co nejvíce využívat elektrobusy, ale kopcovitý terén metropole je pro vozy s tímto pohonem velmi náročný.

Dopravní podnik chce proto v malém měřítku vyzkoušet řešení, kdy by se elektrobus dobíjel přímo za jízdy pomocí pantografu – jakéhosi napájecího tykadla – a ne pouze ze zásuvky na konečné stanici. Zároveň by měl být schopný většího dojezdu i v místech, kde je v náročnějších úsecích potřeba „spálit“ více elektřiny. Část trasy proto pojede napojený na troleje.

Když jsme u té dopravy, v Praze se okolo ní dějí vůbec věci. Server Lidovky.cz dál sleduje příběh režiséra Břetislava Rychlíka, kterého „securiťáci“ vyhodili z Hlavního nádraží.

Nadávali mu do buzerantů a feťáků

Pražská policie po medializaci vyhození Rychlíka z Hlavního nádraží v Praze potvrdila, že incident mezi docentem JAMU a ochrankou skutečně zaznamenala. Režisér ale prý nedal žádné podání, a proto o incidentu nebyl záznam.

„Nejdříve přiběhl nějaký člověk, zeptal se, jestli mám problémy, pak mě vzali a vedli mě z haly. Celou dobu mi tykali a nadávali do haj..., buzerantů a feťáků,“ líčí režisér Rychlík perné chvíle s ochrankou Hlavního nádraží v Praze.

Minulý týden v pátek se docent JAMU vracel po čtvrté hodině ranní se svou ženou z večírku v Lucerně a jelikož mu kamarád, u kterého měl přespat, neotevřel, rozhodl se pár čekat na vlak do Brna přímo na Hlavním nádraží v Praze.

Rychlík se rozhodl v kavárně, která zrovna otevírala, objednat čaj. Než ale personál místo připravil, usnul a dostal se s číšníky do slovní potyčky, na což zareagovala ochranka, a vše skončilo režisérovým vyvedením na ulici. Když se Rychlík vracel zpět do haly, požádal policisty o pomoc.

O pomoc byste měli požádat lékaře i vy. Tedy pokud jste muž, je vám 40 let a máte v rodinné anamnéze rakovinu prostaty. Jedno vyšetření vám totiž může zachránit život.



V Česku žije více než 60 tisíc mužů s rakovinou prostaty, ale ne všichni o své nemoci vědí. Bojí se přijít na vyšetření, a tak si škodí.

Lékaři si hledají ženské spojence

Proto si lékaři hledají překvapivé spojence mezi manželkami, partnerkami i dcerami ohrožených mužů. Doufají, že je přesvědčí o významu preventivního vyšetření.

Dlouhá léta nebolí ani se nijak neprojevuje. I proto se často stává, že je karcinom prostaty objeven až tehdy, když už se nádorové buňky rozšířily do těla a vytvořily metastázy v kostech. Pak už je ale vyléčení velmi obtížné, byť i takto závažným pacientům je možné život prodloužit a zkvalitnit. V případě rakoviny prostaty tak platí dvojnásob, že přijít včas znamená zachránit si zdraví a často i život. Rakovina prostaty se totiž stala vůbec nejčastějším nádorovým onemocněním českých mužů.

Partnerky muže často ovlivňují, aby dbali o své zdraví, mohou partnera přesvědčit, aby se nebál preventivní vyšetření podstoupit.

Tak je hezky poslechněte. A dobrý večer.