Zprávy dne podle editora: Ty vesty jsou v pořádku! Bacha na jazyk a jak se píská na rozloučenou

Předváděčka různých neprůstřelných vest na Policejní akademii. | foto: MAFRA: František Vlček

Studená sobota přinesla tu pravou směsku seriozních i poněkud odlehčených zpráv. Do těch seriozních určitě patří informace o podrážděnosti firmy, žalující policejní odboráře za to, že upozornily na špatné neprůstřelné vesty, nebo upozornění, že policie zřejmě až příliš odposlouchává novináře. Do zábavnější skupinky pak rozhodně kuriozita o tom, jak fungují někteří rozhodčí v českém fotbalu, byť na té nižší úrovni.