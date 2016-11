Zprávy víkendu: akce pod záštitou Zemana propagovala strip klub, legrace z Trumpa a chyba stála 349 životů

Třetího listopadu se Obecní dům v Praze zaplnil účastníky akce s názvem Stříbrný lukostřelec ČR. Organizátorem soutěže je stejnojmenná firma Stříbrný lukostřelec s.r.o. Podle jednatelky firmy Eleny Sorokinové, bývalé ředitelky moskevské PR agentury Obratnaja svjaz a šéfredaktorky časopisu Istočnik, je cílem soutěže rozvíjení česko-ruských vztahů.

Jenže pozornost se spíše než na oceněné, mezi nimiž byl i zpěvák Karel Gott, strhla na poněkud odvážnou reklamní kampaň nočního podniku Goldfingers na Václavském náměstí, který se na svých internetových stránkách pyšní tím, že jako první klub v Praze nabízel návštěvníkům kompletní striptýzovou show.

Sleva na svlečené dívky

„Při východu z akce, zaštítěné prezidentem České republiky, byly účastníkům rozdávány slevové karty strip klubu Goldfingers,“ stěžuje si zástupce jednoho z mediálních partnerů události v Obecním domě, který si nepřál být jmenován. Sám jeden z voucherů nedobrovolně dostal. Ženy místo slevových kuponů dostaly červené růže.

Výrazná reklama mu vadila zejména z toho důvodu, že se akce účastnili významní hosté - v této souvislosti zmínil například zástupce Kanceláře prezidenta republiky, ruské ambasády či Obchodního zastupitelstva Ruské federace v České republice.

„Logo strip klubu bylo umístěno na hlavním banneru akce, který visel nad místem, kde se předávaly ceny. Hosteskami na akci byly účastnice show strip klubu,“ tvrdí dále mediální partner, který celou záležitost považuje za klamání Kanceláře prezidenta republiky. Informace o sponzorství totiž podle něj měly být tajné až do začátku ceremonie.

Tričko s potiskem odkazujícím na nacistickou symboliku, v němž herec Krampol vystoupil v pořadu Prostřeno, podle jeho autora neobsahuje jediný zakázaný symbol. Televize Prima to přesto považuje za problém a obrázek na Krampolově oblečení v záznamu pořadu skryje.

Herec a bavič Jiří Krampol se v populárním pořadu televize Prima Prostřeno objevil v tričku, na němž je zobrazený symbol připomínající říšskou orlici a které zároveň odkazuje na olympijské hry z roku 1936, jež se konaly v Berlíně pod režií nacistické strany. Krampol se ale spojování s nacismem brání. „Vůbec jsem to nevěděl, nejsem žádný propagátor nacistů,“ řekl serveru Lidovky.cz.

Autor samotného trička M.K., který si přál zůstat v anonymitě (nicméně redakce jeho celé jméno zná – pozn. red.), se konfliktu se zákonem, který zakazuje propagaci hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, obratně vyhnul.

La mejor de todas las caricaturas:

El Hair Force One pic.twitter.com/dOrbJhLxsj — Juan Abel (@JuanAbelG) 10. listopadu 2016

Americká prezidentská kampaň i její vyvrcholení bylo zajímavé nejen díky vyhroceným soubojům kandidátů, ale i díky vynalézavosti internetových uživatelů. Nejčastějším terčem jejich vtipů byl konečný vítěz voleb Donald Trump. Ten je kromě toho známý i jako televizní a filmová postava. Objevil se v řadě televizních seriálů a mnoha hollywoodských filmech.

Bude Trump Sám doma i v Bílém domě?

Byl 12. listopad 1996 a hodiny ukazovaly 18.40. Měl to být běžný manévr poblíž letiště v Novém Dillí. Jedno přistávající a jedno vzlétající letadlo se mělo minout ve vzduchu. „Najednou se v pravém okénku objevila jasná záře. Vypadalo to jako raketa, která nabírá rychlost a řítí se k zemi,“ popsal strašnou kolizi svědek - americký pilot Tim Place.



Boeing 747 a Iljušin Il-76 se v 18.40 srazily ve výšce 4300 metrů. Ocasní plochy kazašského letounu narazily do křídla Jumbo Jetu. Potom ocas iljušinu zasáhl i horizontální stabilizátor boeingu a odsekl z něho více než pětimetrový kus. Posádka boeingu ztratila nad strojem kontrolu.



Záchranáři našli na obou místech dopadů trosek přeživší. Boeing narazil do země v rychlosti 1135 km/h, přesto dva pasažéři připoutaní k sedačkám ještě žili. Z iljušinu přežili prvotní dopad čtyři lidé. Všech šest ale krátce nato zemřelo na mnohočetná zranění. Srážka si vyžádala 349 mrtvých, jde tak o nejtragičtější kolizi letadel ve vzduchu v historii. Celkově jde podle počtu obětí o třetí nejhorší leteckou nehodu.

Zní to skoro jak z laciného filmu. Dvojice mladých filmařů z Holandska našla při své dobrodružné cestě v albánských horách na stromě pas zabalený v igelitové tašce. Mladíka z fotografie se rozhodli najít. Jen kvůli tomu zamířili do Česka. „Chtěli jsme si s ním zkrátka popovídat a vrátit mu, co ztratil,“ řekl serveru Lidovky.cz Holanďan Joep Ten Hove. To se nakonec po dlouhém pátrání povedlo.



Spletitý příběh o ztraceném pase začal na začátku června 2015, kdy se dvojice mladých Holanďanů - Joep Ten Hove a Thÿs Meeuwsen - vydali na jednu z dalších cest po Evropě, konkrétně po Albánii. Loudali se po horách s mapou Sovětského svazu, když najednou vysoko v horách objevili na pařezu igelitovou tašku a v ní zabalený cestovní pas.

Úplný začátek příběhu se ale váže už k roku 2014. To když mladý Čech Patrik Balcar právě v albánských horách ztratil cestovní doklad. Protože jej ale nutně nepotřeboval, aby se mohl vrátit zpátky do Čech, ztrátu tamním úřadům v nenahlásil. Stačil mu jen občanský průkaz.

