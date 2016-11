Zprávy víkendu: Jak zakládal Trump ‚českou‘ rodinu a rostoucí trojúhelník Zeman-Klaus-Hofer

Kupodivu to nebude ani jeden z německy mluvících sousedů, ale Česko. Vysvětlení je nasnadě. Hofer si na nedávné návštěvě dobře porozuměl s prezidentem Zemanem - zejména v otázce uprchlické krize.

Zatímco Zeman podpořil Hofera, českému prezidentovi se dostalo nečekané podpory během vzpomínkové akce v Den válečných veteránů v Rakovníku. Předseda Klubu vojenské historie Jiří Svoboda ve svém proslovu vzkázal Zemanovým odpůrcům, že jestli se jim něco nelíbí, mají dvě možnosti – odstěhovat se, nebo se oběsit. Nemístný však podle kritiků nebyl jen jeho proslov, ale také vizáž jednoho z přítomných členů klubu, který na pietu přišel v uniformě člena SS. Jeho účast po dotazu serveru Lidovky.cz ministerstvo obrany odsoudilo.

Muž v uniformě SS na pietě v Rakovníku.

Hofer nemá zastání jen u současné hlavy státu, přímou podporu mu v sobotu vyjádřil i exprezident Václav Klaus na pátečním sympoziu pořádaném Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ), jehož hlavním tématem byla masová migrace do Evropy.

Pokud by vyhrál, v Německu by se Hofer s takovým pochopením nesetkal, a to ani poté, co se rozhodne o jménu nového kancléře. Angela Merkelová totiž podle očekávání v neděli večer veřejně potvrdila, že se počtvrté bude ucházet o kancléřský post. A podle posledních průzkumů má zatím docela slušné šance, podporu má u 55 procent Němců.

Angela Merkelová na tiskové konferenci CDU.

Německý magazín Der Spiegel si mezitím udělal jasno v mezinárodních preferencích prezidenta Zemana a exprezidenta Klause. Stopy prý míří do Ruska. „Jako nástroj vedle Putinovi věrného Zemana slouží také jeho předchůdce ve funkci Václav Klaus, který ve svém volném čase vystupuje na volebních mítincích AfD (Alternativy pro Německo),“ poznamenává Der Spiegel.

O výraznějším odklonu od EU na východ uvažuje i turecký prezident Recep Erdogan. „Turecko se musí cítit nenuceně a neusilovat o členství v EU za každou cenu. Proč by nemohlo být v šanghajské pětce? Myslím, že kdyby se Turecko k šanghajské pětce připojilo, umožnilo by mu to jednat s mnohem větší uvolněností,“ řekl na zpáteční cestě z návštěvy Pákistánu a Uzbekistánu. Myslí to vážně, nebo je to jeho způsob, jak si zajistit mezi evropskými státy výraznější pozornost?

Přistoupení k šanghajské pětce mimochodem zvažuje i Indie, která v posledních dvou týdnech řeší situaci, která jako by vypadla z noční můry každého sociálního inženýra. Indický premiér Naréndra Módí do boje s korupcí a organizovaným zločinem nasadil nečekanou zbraň - ze dne na den zneplatnil hned dvě indické bankovky nejvyšší hodnoty - 500 a 1000 rupií. Nejspíš nečekal, že Indové propadnou panice a druhý den vyrazí do nejbližší banky, aby si své úspory směnili za nedostatkové platné bankovky. Výsledek? Nekonečné fronty před bankami, několik desítek mrtvých Indů, kteří zemřeli ve frontách nebo v nemocnicích poté, co personál odmítl platbu neplatnými bankovkami a dokonce i několik sebevražd.

Muž z Ahmadabadu ukazuje vějíř nových indických bankovek v hodnotě 2000 rupií.

Přesuňme se za oceán, tedy s malou českou stopou. O Donaldu Trumpovi a jeho současné ženě Melanii víme z aktuálních článků první poslední. Jen málo se ale píše o tom, jak zakládal první ‚českou‘ rodinu. Ta na něj má, soudě podle toho, jak prominentní roli v kampani měly jeho první tři děti z manželství s Ivanou Trumpovou (rozenou Zelníčkovou), která se chce stát velvyslankyní v Česku, stále velký vliv. Věděli jste například, že ji Trump poprvé oslovil ve frontě při čekání na stůl? A že se s ní rozvedl, ačkoliv udělala, o co ji žádal?

Se svými dětmi Ivankou (vlevo), Donaldem juniorem (uprostřed) a Erikem (vpravo) v roce 1993.

V současnosti má ale budoucí prezident USA úplně jiné problémy. Hrozby tisíců studentů soudem kvůli údajným podvodným praktikám neakreditované Trump University, který by mu mohl přerůst přes hlavu, vyřešil mimosoudním vyrovnáním - zaplatí jim 25 milionů dolarů. A do svého nejužšího týmu si musí bleskově vybrat ty nejlepší lidi. Zdá se, že je loví i v řadách svých dřívějších nepřátel. Podle budoucího viceprezidenta Mika Pence je ve hře o významný post ministra zahraničí i republikán Mitt Romney, který během prezidentské kampaně o Trumpovi řekl, že ohrozí bezpečnost a prosperitu země.

Pence zažil celkově krušný víkend. Nejen že se podílí na sestavování seznamu budoucích ministrů USA, ale neodpočinul si ani na broadwayském muzikálu Hamilton. Při klanění herců ultrakonzervativního republikána Pence, který seděl uprostřed publika, oslovil přímo z pódia liberální herec Brandon Victor Dixon.

„My jsme, pane, různorodá Amerika, která se bojí, že vaše nová administrativa nebude chránit nás, naši planetu, děti a rodiče, že nás nebude bránit a že nám zaručí naše nezadatelná práva. Opravdu doufáme, že vás toto představení inspirovalo k tomu, abyste prosazoval naše americké hodnoty a pracoval ve prospěch nás všech. Všech,“ řekl Dixon, který sklidil velký aplaus. Pence v průběhu jeho monologu odešel ze sálu, později však vzkázal, že se výstupem necítí uražen.

VIDEO: Viceprezidenta USA ztrapnili v divadle Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ale dost rozepří a politikaření, do Prahy a dalších měst se pomalu vkrádá duch adventu - a to přes stánky s trdelníky, opékanými vepřovými koleny a kořenitou vůni svařeného vína. Na náměstí Míru začaly první vánoční trhy. Ty známější, na Staroměstském náměstí, začnou vítat první hosty už za týden. Připomeňte si, jak letos probíhal výběr pořadatelské firmy.