Zprávy víkendu podle editora: Je lhář Zeman nebo Trump? Debil s blbečkem a uctění muže, kterého zabil Mašín

Článek našel historik Jan Galandauer během svého pátrání v archivu. „Na text jsem náhodou narazil už před několika měsíci v Národním archívu, když jsem bádal v pozůstalosti československého legionáře pana Vodičky,“ řekl historik deníku Právo, které na nález jako první upozornilo.

„A jak jsem prověřoval zdroje, dostalo se mi do rukou Rudé právo z 24. února 1937. Nafotil jsem si text, jen pro zajímavost. Jenže s technikou moc neumím a snímek si kamsi založil,“ dodal.

Článek vyšel jako reakce na článek pravicového periodika Venkov, které otisklo text v Gentlemani a piráti, kde se popisuje atmosféra vojenského sjezdu v Berlíně očima československých legionářů, kteří na něj byli pozváni.



Úplně jiný článek úplně jiné paní.

Podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka je nález článku novým a zajímavým impulzem pro další pátrání. „Politiku agrárníků za druhé republiky a v počátcích protektorátu Ferdinand Peroutka podporoval. Viz třeba jeho článek ‚Nový poměr k Německu‘, kde píše k loajalitě k říši,“ uvedl Ovčáček. Na dotaz, jestli se prezident omluví, Ovčáček neodpověděl. Později doplnil, že rozhodně nejde o článek, který pan prezident myslel.



Tak určitě! Chorobný lhář ale jistě náš milý pan prezident není - na rozdíl od kandidáta na amerického prezidenta. Tak totiž Donalda Trumpa označil deník USA Today.

Jsou na americkém trhu třetími největšími novinami. Od doby svého vzniku před 34 lety zachovával deník USA Today při prezidentské volbě vždy nezávislost. Ve čtvrtek však vedení redakce vydalo poprvé v historii prohlášení, v kterém uvedlo, proč by jejich čtenáři neměli volit Donalda Trumpa a proč se nehodí na prezidenta.



Je nevyrovnaný. Trump podle USA Today v mnoha tématech zastával opačné názory. Zkoušet uhodnout jeho politiku je jako střelba na pohybující se terč. Trump prostě vykřikuje slogany bez jakéhokoliv uvěřitelného vysvětlení, jak onu věc udělá.

Je špatně vybaven na funkci nejvyššího velitele armády. Trumpova prohlášení k zahraniční politice jsou neinformovaná a divoce nekonzistentní. Robert Gates, bývalý respektovaný ministr obrany, který pracoval pro republikánské i demokratické prezidenty, pro Wall Street Journal dokonce prohlásil, že je Trump „nepoužitelný“.

VIDEO: Volil bych Donalda Trumpa, řekl Miloš Zeman Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Využívá předsudky. Od samotného počátku je jeho kampaň xenofobní a bigotní. Útočí na Mexičany, muslimy a imigranty. Jeho návrhy na masové deportace a testy náboženství jsou v rozporu s americkými ideály. Předseda Sněmovny reprezentantů USA (po viceprezidentovi další osoba, která nahrazuje prezidenta v případě, že je neschopen vykonávat svůj úřad) Paul Ryan řekl, že Trumpovy výroky na adresu federálního soudce s mexickými předky jsou „učebnicovým příkladem rasismu“. Ryan je přitom republikán.

Je to chorobný lhář. I když průzkumu ukazují, že Clintonová je považovaná za méně důvěryhodnou a pravdomluvnou, s Trumpem se nedá srovnat. Pokud jde o četnost a závažnost jeho mylných vyjádření, je Trump zcela jiná třída. Když je konfrontován s tím, že říká nepravdu, například o tom, že neprotestoval proti válce v Iráku, Trump začne lež opakovat tak dlouho, dokud mu lidé neuvěří.

Prostě všude Debil s Blbečkem. „Toto jsou rozumní chlapci? Vždyť je to tady jeden vedle druhého samý Debil nebo Blbeček! Se podívejte do zasedacího pořádku: Debil, Blbeček, Debil, Blbeček, Debil, Blbeček, Debil, Blbeček. Akorát támhle vzadu, to je snad jediná výjimka, sedí dva Blbečci vedle sebe.“ Věta, kterou ve hře Vyšetřování ztráty třídní knihy pronesl poprvé v roce 1967 dnes už zesnulý spoluautor hry Ladislav Smoljak, je podle ankety Českého rozhlasu a Divadla Járy Cimrmana nejoblíbenější hláškou z her Járy Cimrmana.



Do Prahy, do Podolí...

Zvítězila s výrazným náskokem, svůj hlas jí dalo 13 090 lidí. Na druhém místě skončila hláška: „Ale já bych to nejraději otočil a driftoval zpátky. K nám, domů, do Prahy, do Podolí, do lékárny, do prdele to je mi smutno.“ I tu pronesl zesnulý spoluautor her Smoljak, tentokrát ve hře Dobytí severního Pólu, která měla premiéru v roce 1985. Získala 8516 hlasů.



Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák

Za ní s 7886 hlasy skončila hláška Zdeňka Svěráka, která poprvé zazněla ve hře Hospoda na Mýtince v roce 1969: „Notář mi vyprávěl, že dědeček byl vyhlášený samotář, lidem se vyhýbal a nikoho kolem sebe nesnesl, ale odjakživa toužil stát se hostinským. Nejdřív si zařídil hospodu u silnice na Písek. Ale chodili mu tam lidi.“

Lidé teď moc nechodí na známý server Pornhub.com. Tedy přesněji řečeno v Rusku. Internetová stránka pro dospělé Pornhub se snaží přimět ruské uživatele, aby obcházeli zákaz, který na ni uvalila Federální služba pro dozor v oblasti telekomunikací, informačních technologií a masmédií (Roskomnadzor). Všem, kdo se připojí na placenou mutaci webu prostřednictvím ruské IP adresy, slíbil Pornhub přístup k prémiovému účtu na dva týdny zdarma.

Americký pornoserver využil pro svou reklamu bouři nevole, kterou u ruských uživatelů sociálních sítí vyvolalo zablokování dvou z největších webů pro dospělé před dvěma týdny. Zákaz odskákala kromě Pornhubu ještě stránka YouPorn. Ačkoliv se stránky dostaly na černou listinu Roskomnadzoru, může se ještě stát, že soud zákaz odvolá. Zatím však platí.

Aktuální fotka z Ruska?

Ruští uživatelé se k obsahu pornowebu snažili dostat přes různé “zrcadlové weby”, ale Roskomnadzor dokázal všechny vždy rychle vyhledat a zrušit. Jednu z alternativ dokonce nabízí na Twitteru sama stránka, doména s koncovkou .net totiž zablokována není.

V Česku řešíme ale přeci jenom závažnější kauzy. Lidé v Čelákovicích si připomněli památku zabitého strážmistra Jaroslava Honzátka. Příslušníka tehdejšího Sboru národní bezpečnosti před 65 lety podřízl na místní stanici Ctirad Mašín. Ve středu 28. září byla na místě incidentu na počest „teroristy zákeřně zavražděného Honzátka“ opět odtajněna pamětní deska.

Činy bratrů Mašínů dodnes rozdělují společnost a jsou chápány velmi kontroverně. Zatímco jedni je označují za vrahy, kteří neváhali zabít bezbranného člověka, druzí, včetně řady českých politiků, je považují za hrdiny vzdorující komunistickému režimu.

„Lidé, kteří přišli o život, byli bez výjimky ozbrojení. Chtěli jsme bojovat proti komunistům. Ti vyhlásili občanskou válku většině českého národa. Ve válce jsou oběti na obou stranách. Mnoho lidí odešlo, tisíce byly v lágrech, stovky zavražděny,“ řekl v minulosti Josef Mašín.

Členové odbojové skupiny kolem bratrů Mašínů přepadli v noci 28. září 1951 služebnu Sboru národní bezpečnosti (SNB) v Čelákovicích. Jejich cílem bylo opatřit si větší počet zbraní. Jaroslava Honzátka, který tou dobu na stanici sloužil, vylákali pod záminkou dopravní nehody ven, kde jej následně odzbrojili, svázali a uspali chloroformem. Spoutaného a omámeného jej pak Ctirad Mašín skautskou dýkou podřízl.

Pamětní deska označující tehdejší čin za „teroristický“ visela na budově služebny Sboru národní bezpečnosti v Čelákovicích v Masarykově ulici od roku 1975. Po rozhodnutí městského zastupitelstva v březnu 1994 byla sejmuta a umístěna do městského muzea, kde je uložena dodnes. Na původní místo se tak po více než 22 letech vrátila její velmi přesná kopie.

A abychom nekončili tak smutně: dáme se do vaření! Na tvaroh jsou Češi náležitě pyšní. Dokazují to i tuny tvarohu, které každoročně zkonzumují. Ihned za polotvrdým sýrem je tvaroh nejprodávanějším mléčným výrobkem u nás. Tvaroh je pevně zakotven v české kuchyni a málokdo by si dokázal představit třeba české koláče bez tvarohu.

Příjemným oživením sladkého repertoáru může být tvarohový dort s ostružinami, jen z tvarohu a bez mouky, tudíž i bez lepku. A neobávejte se, že se vám nepovede, strukturu udrží jemně nastrouhané mandle a vanilkový puding a to vše si chuťově skvěle rozumí s ostružinami!

S ostružinami nešetřete, dodají dortu svěží chuť

Tak dobrou chuť.