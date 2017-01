Zprávy víkendu podle editora: novoroční drama a co by měl vypilovat Miloš Zeman

V pátek večer zažili dlouho neviděné drama zaměstnanci Letiště Václava Havla poté, co v letadle mířícím z Kanárských ostrovů do Varšavy začal osmašedesátiletý Polák hrozit odpálením bomby.

Následovalo nouzové přistání v Praze, sjezd sanitek, velkého záchranářského kamionu, zásahových jednotek, policejního pyrotechnika i ministra vnitra Chovance.

Z muže polské národnosti se nakonec vyklubal člověk s psychickými problémy, který prý naslouchal Bohu. Kvůli zjištěné nepříčetnosti se nakonec dostal do péče českých psychiatrů.

Letadlo, které v Praze nouzově přistálo poté, co muž na plaubě hrozil bombou.

Veřejnost nemohlo nic připravit na to, co se o následující silvestrovské noci seběhlo v Istanbulu - a to i přesto, že bezpečnost města střežilo 17 tisíc policistů. Tentokrát však nešlo o plané řeči jako ve vzdušném prostoru nad Českem. Do populárního klubu Reina se během oslav Nového roku prostřílel útočník, který zabil samopalem 39 lidí a další desítky zranil.

Během vyšetřování se ukázalo, že sice na sobě nejspíš neměl kostým Santy Clause, jak se od nočních událostí spekulovalo, jeho dopadení přesto nebylo o nic snazší záležitostí - do doby vydání tohoto textu se to turecké policii nepodařilo.

Raněný policista pomáhal po explozi v Istanbulu.

Na Nový rok přišla řada na tradiční prognózy. Jak se budeme mít? Jisté je, že z nastupujícího roku 2017 mají pramalou radost zaměstnanci školních bufetů i jejich zákazníci mezi žáky. Striktním předpisem ministerstva školství, které chce podpořit zdravější stravování dětí, totiž neprojde ani pomerančový džus, ochucený bílý jogurt či na místě připravená bageta se šunkou, sýrem a paprikou.

Ale odpusťme si negativismus. Jak vypadají optimistické představy ekonomů o roce 2017? Pokud vše klapne, mohli bychom se dočkat rostoucích mezd i levnějších bytů.

Zároveň nás ale jisto jistě čeká rok superpolitického ‚pekla‘ spojeného s výraznější kampaní před prezidentskými volbami. Ještě stále není jisté, jestli svou kandidaturu oznámí i současný prezident Miloš Zeman. Už teď je ale prakticky jasné, do jakých zemí zavítá na zahraniční návštěvy. Ve srovnání s ostatními čelnými politiky v roce 2017 pravděpodobně nalétá nejvíce kilometrů. Do nového roku mu můžeme snad jen popřát, aby trochu vypiloval posed při vánočním poselství.