Zprávy víkendu podle editora: ta prokletá D8 a srdečné vzpomínky na Havla

Byla to velká sláva. V sobotu se po 32 letech otevřel poslední úsek dálnice D8, která spojuje Prahu s - pro Čechy tak oblíbenými - Drážďanami. Během samotného slavnostního otevření celé dálnice v tunelu (těžko říct, zda to byl, s ohledem na význam toho slova v moderní češtině, dobrý nápad) na sebe strhl pozornost prezident Zeman. Ten se ve svém projevu obořil do zelených aktivistů, kteří podle něj měli na svědomí průtahy.

Trochu opomněl zmínit odklady způsobené problémy s nestabilním podložím, které se naposledy připomenuly v pátek a vedly k rozhodnutí svést provoz na dvoukilometrovém úseku do jednoho pruhu. Svah pod dálnicí se neposouval poprvé, doufejme ale, že naposled. V opačném případě je Bohuslav Sobotka připraven celý úsek dálnice nechat zavřít, což by pro Čechy znamenalo nejen delší a komplikovanější cestu na adventní trhy za hranice, ale i vyhozenou státní investici.

V neděli ráno byla D8 paradoxně přes všechny předchozí potíže jednou z mála středočeských dálnic, které neparalyzovala ledovka. Přes nespočet nehod a dva mrtvé na D1 mohlo být i hůř. Zatímco středočeská policie doporučila nevyjíždět, některé severoamerické státy kvůli život ohrožujícím mrazům poradili občanům, aby vůbec nevycházeli, pokud to není nutné. Není divu, když v Minnesotě přes noc naměřili těžko představitelných minus 45 stupňů Celsia. V Praze bude v noci na pondělí hrozit snad jen ta námraza.



Podobné mrazivé počasí kombinované s deštěm zažili Češi i přesně před pěti lety, kdy se doslechli o smrti prvního polistopadového prezidenta Václava Havla. Tehdy ulice zaplavily svíčky a „havlovská“ srdce. A v podobném duchu probíhaly i nedělní vzpomínkové akce. Na Havla se vzpomínalo při zádušní mši v katedrále svatého Víta, u Hrádečku i v ulicích Prahy.

Dagmar Havlaová a kardinál Duka

Na co vzpomínat měla i čtveřice Havlových prvních bodyguardů, kteří v revolučních dnech nespoléhali na palné zbraně, ale na hmaty a chvaty. A také na katanu. Ti pozdější, přicházející z tehdejší StB, pak také na to, jak na ně kolegové, kteří měli pocit, že zradili předchozí režim, mířili při odchodu revolverem.

Bývalí bodyguardi Václava Havla. Zleva: Jiří Vrbský, Petr Jákl, František Kollman a dole Milan Hofman.

Třeba vzpomínání na Václava Havla v českém národu opět posílí touhu po morálnějších politicích. Například takových, kteří nevytvářejí zločinecké skupiny vysávající dotační programy, jak vyplývá ze šetření policie v kauze ROP Severozápad.