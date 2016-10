Zprávy víkendu podle editora: Zeman se pomstí zrádcům, Herman bojuje s komunisty a Hůlka se (ne)vyznamenal

Třináct let stará „zrada“ nikdy nebyla zapomenuta. Seznam členů ČSSD, kteří v roce 2003 překazili Miloši Zemanovi záměr stát se prezidentem, se v nejbližších měsících opět stane politickým faktorem.

Tehdy se část zákonodárců ČSSD vedená Stanislavem Grossem vzbouřila proti plánu zvolit Zemana (v nepřímé parlamentní volbě) hlavou státu. Což se jim podařilo. Zeman se na řadu let stáhl z politiky, nicméně nepokrytě spřádal plán pomsty.

Po nevydařených krajských a senátních volbách se mu naskýtá další příležitost zúčtovat s prominentní osobou na seznamu – předsedou ČSSD a premiérem Bohuslavem Sobotkou. Pozice šéfa ČSSD logicky poněkud oslabila a Hrad začal okamžitě „nabíjet“. Zeman připsal neúspěch na konto vedení strany a vytkl ČSSD nedostatek osobností.

Pamětníci v ČSSD vzpomínají na Zemanův postoj ke „zrádcům“ z roku 2003 pikantní historkou. „Když Pavel Dostál ležel na smrtelné posteli, Zemanovi se tenkrát dušoval, že on ho volil,“ připomíná tehdejší poslanec ČSSD, který si nepřeje být jmenován. Vzpomínka na zesnulého dávného Zemanova spojence, ministra kultury v jeho vládě, ilustruje, jak velmi Zemanovi vždy záleželo na identifikaci sociálních demokratů, kteří mu tenkrát v parlamentu zatarasili cestu na Hrad.

Jenže i Zeman umí zatarasovat. Konkrétně zatarasovat cestu k Havlovu vyznamenání. Když byl Zeman premiérem, odmítl schválit návrh Václava Havla na udělení vyznamenání. Bývalý kancléř prezidenta Havla Ivo Mathé v pátek večer uvedl, že Zeman takto využil svého práva nepodepsat.

Udílení státních vyznamenání je podmíněno kontrasignací, tedy souhlasem předsedy vlády. Současný premiér Bohuslav Sobotka například kontrasignoval letošní návrhy Hradu bez dalších zásahů. Když byl ale předsedou vlády Zeman, konstrasignaci odmítl, napsal server Seznam Zprávy.



„Premiér Zeman nekontrasignoval jednu zahraniční osobnost,“ řekl Mathé. To, že tehdejší premiér odmítl odsouhlasit seznam oceněných, se naštěstí podařilo utajit, uvedl Mathé. „Vůči tomu člověku by to bylo velmi trapné,“ dodal.

Mathé neuvedl, o jakou osobnost se jednalo, Seznam ale spekuluje, že ocenění mělo putovat tehdejšímu generálnímu tajemníku NATO Javieru Solanovi. Mathé totiž řekl, že se spor mezi Havlem a Zemanem o ocenění týkal názoru na bombardování Srbska jednotkami NATO.



Zeman není Lucifer. Ani příčinou všeho zla

Ale buďme upřímní. I když se to někdy tak nemusí zdát, Miloš Zeman není úplný Lucifer. Tudíž není příčinou ,všeho zla‘. Hradní ekipa je ale žalostným vzorkem společnosti, píše ve svém komentář Martin Zvěřina.

Stačí pár hodin neviset na internetu a sociálních sítích a jednomu hned přijde, že se vlastně nic přelomového neděje, rozhodně neprožíváme žádnou revoluční situaci, kdy se lámou charaktery a zápasíme o osud republiky. Skupina politiků, umělců a inteligence uspořádala své vlastní oslavy státního svátku a vyzývá k bojkotu Hradu. Mají k tomu nejen pádné důvody, ale hlavně na to mají právo.

VIDEO: Na Staroměstském náměstí promluvili Pithart i Gazdík Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kdyby se ale občanští aktivisté trochu zamysleli, museli by dojít k faktu, že zahraniční politiku řídí vláda, a tedy největší díl rozhořčení se má dostat panu Sobotkovi a spol. Oni totiž mají nejen oprávnění, ale i prostředky na to, aby prezidenta republiky v jeho excesech umravnili. Zjevně se jim ale nechce. Miloš Zeman není příčinou „všeho zla“.

Nicméně hradní ekipa je opravdu velice žalostným vzorkem naší společnosti, ve lhaní, vymlouvání a urážení se jí v téměř stoleté historii republiky jen tak něco nevyrovná. Spíš než na rozhořčení je ale čas na přemýšlení, jaká opatření učinit, aby se podobné opilecko-egomaniacké epizody neopakovaly.

Z hlubin zapomnění se nám v sobotu vynořila i stálice české politické scény - komunisté! Jejich předseda a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip vyzývá ministra kultury Daniel Hermana (KDU-ČSL) k rezignaci, Herman to považuje za snahu KSČM zviditelňovat se za každou cenu. Podle Filipa by měl Herman odstoupit pro „trvalé porušování ústavního slibu ministra“.

„Komunisté ztrácejí podporu veřejnosti, tak se snaží zviditelňovat za každou cenu,“ sdělil Herman ČTK s poukazem na neúspěch KSČM v senátních volbách a ztrátu v souběžných krajských volbách.

Ministr tak reagoval na Filipovo tvrzení, že chtěl „podvodným způsobem vyznamenat svého příbuzného za věznění v koncentračním táboře nacistů, jejichž dědicům podlézá a ještě u toho tak nehorázně lže“.

Předseda KSČM tím narážel na Hermanovo vystoupení na sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení a na aféru kolem neudělení státního vyznamenání Jiřímu Bradymu, který jako jediný z rodiny přežil holokaust a po převzetí moci komunisty v někdejším Československu emigroval do Kanady.



Se samotným panem Jiřím Bradym jsme vám o víkendu nabídli rozhovor. „Co mě ale bolí, je, když mluvím o tom, jak se u nás v terezínském domově č. 1 kradlo jídlo. Nastražili jsme takovou past, dali jsme do jídla lék, který obarví moč dofialova. Chodili jsme pak s každým klukem na záchod, nakonec jsme toho zloděje chytli. Udělali jsme velký soud a porotu. Okamžitě se přiznal, řekl nám, že má šestiletého bratra, který pořád brečí, protože nemá co jíst. Tak jsme mu pomohli. To jsou vzpomínky, které mě i po těch letech chytnou za srdce.“

Celé povídání Judity Matyášové najdete TADY.

Hůlka se vyznamenal. Ztratil vyznamenání

Pan Brady od pana prezidenta vyznamenání nedostal. Vyznamenali se však jiní vyznamenaní. Takový zástupce kulturní fronty, pan Dracula, pardon pan Daniel Hůlka, svůj metál ztratil hned při odchodu z Hradu. Zachránili ho až novináři...

Vyznamenání nedávno dostal i chartista a příslušník Vězeňské služby Jiří Středa. Jenže pak se děly věci...

Byl jsem pro ně nepohodlný, protože jsem upozorňoval na nepříjemné věci, tvrdí oceňovaný Středa, kterého před dvěma týdny propustili z Vězeňské služby. Středovi prý nyní ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) nabídl, že se s ním sejde a promluví si s ním o jeho podáních.

Před loni Středa upozornil na plýtvání ve vazební věznici v Olomouci a vysloužil si za to převelení o 374 kilometrů od bydliště. Tím to ale neskončilo. Poté měli Středu šikanovat spolupracovníci, což nyní vyšetřuje i Generální inspekce bezpečnostních sborů. Později byl chartista na základě psychologického vyšetření postaven mimo službu. Čtrnáctého října ho nakonec z vězeňské služby propustili.

„Nyní proti tomu připravujeme s advokátem odvolání,“ sdělil serveru Lidovky.cz Středa.



Hezký start do nového pracovního týdne vám přejí Lidovky.cz. A zcela jistě i pan prezident.