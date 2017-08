Zranění a bezvládná těla všude kolem. Chaos, úprk, panika, popisují očití svědci z Barcelony

BARCELONA/PRAHA Paniku, která nastala na jednom z nejznámějších bulvárů španělské Barcelony, světovým i českým médiím popsalo mnoho očitých svědků. Hovořili o totálním chaosu, zraněných všude kolem i rychlé reakci bezpečnostních složek a záchranářů. Bílá dodávka teroristů těsně minula i českou turistku.

Podle svědků z místa bílá dodávka kličkovala ze strany na stranu, aby na rušné ulici zasáhla co nejvíce lidí. Srážela všechny turisty, chodce a nechávala za sebou raněné i bezvládná těla na zemi.

Známý skotský aktivista za lidská práva a rektor univerzity v Glasgow Aamer Anwar byl v době útoku přímo na ulici Las Ramblas a musel utíkat, aby si zachránil život. „Bylo to krásné odpoledne, ale zničehonic bylo slyšet křik a nárazy vozidla. Objevila se lavina šíleně prchajících lidí,“ řekl podle britského listu The Guardian. Lidé podle něj skákali do obchodů a vytahovali své děti z kočárků.



Během několika vteřin po útoku ulicemi v okolí Las Ramblas utíkaly stovky lidí. Mezi nimi byl i Kevin Kwast, který večeřel s rodinou v jedné z restaurací na ulici. Začal běžet tak jako ostatní. Povalené lidi viděl téměř okamžitě. „Běželi jsme s menší skupinkou pryč. Uvěznily nás okolní davy a těžce vyzbrojení policisté,“ řekl serveru BBC News. Vypadalo to podle něj, že incidenty byly dva. „Museli jsme se déle než hodinu schovávat ve směnárně,“ dodal.

Mnoho lidí muselo nacházet útočiště v přilehlých obchodech, restauracích a hotelech. Ukrývali se kvůli šířícím se zvěstem o střelbě. „Slyšela jsem několik výstřelů. Všechny obchody jsou zavřené, všichni jsou ukrytí v budovách. Všude okolo leželi zranění,“ řekla České televizi i česká turistka Eva Zářecká.

22letý Liam Searle byl vedle bulváru, když po něm projela dodávka a srážela lidi. „Byl jsem tomu velmi blízko, dodávka jela tři metry ode mně. Měl jsem štěstí, že jsem v tu chvíli nešel po Las Ramblas, ale vedle. Vběhl jsem spolu s dalšími do budovy, zřejmě to byla opera. Všichni se schovali za různými věcmi. Neměli jsme vůbec ponětí, co se děje. Slyšeli jsme spoustu nárazů a pak jsme utekli,“ řekl BBC.

Podobně se musela ukrýt i Češka Soňa Procházková. Od místa útoku byla velmi blízko. „Policisté tam byli rychle. Lidé okamžitě sáhli po mobilech a začali zjišťovat, co se stalo. Hodně lidí plakalo,“ řekla Procházková serveru Seznam Zprávy.

Rychlá reakce policie a záchranářů

Brit Rhys Richards řekl deníku The Guardian, že si uvědomil, že je něco v nepořádku, když lidé kolem začali hlasitě křičet a utíkat. „Na zemi jsem viděl bezvládně ležet osobu, které někdo další prováděl masáž srdce. Bylo to strašné,“ uvedl.

Kousek od místa činu bydleli v hotelu i dva nizozemští studenti. „Vraceli jsme se z pláže a viděli jsme totální chaos. Všude se křičelo a leželo mnoho zraněných. Uprostřed stála bílá dodávka,“ řekl Guardianu Patrick Tuenter. Jeho kamarád Jesse Matenan dodal, že během pár minut bylo na místě přes třicet vozidel ambulance.

„Policie reagovala velmi rychle. Přijela do několika minut. Policisté běhali kolem restaurace, kde jsme seděli,“ popisoval londýnský turista Will Ako britské agentuře PA s tím, že uvězněno v podniku bylo asi 40 lidí.

VIDEO: Svědek natočil zásah policie po útoku v Barceloně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle Brita Johna Warda, který přímo na ulici bydlí, obcházely těžce ozbrojené jednotky od domu k domu. „Klepali na dveře a okenice. Když někdo okna otevřel, policisté jej vytáhli. Poté, co zjistili, že není, koho hledají, odvedli jej alespoň do bezpečí,“ řekl BBC News s tím, že po chvíli bylo v ulici ticho, které přerušovali pouze hlídkující policejní jednotky. Ještě po 80 minutách podle skotského akademika Anwara na místo přijížděly další a další sanitky.

„Slyšel jsem zvuk nárazů auta do překážek. Dodávka jela zběsile středem ulice. Bylo mi hned jasné, že jde o teroristický útok nebo něco podobného,“ řekl v éteru rozhlasové BBC očitý svědek Tom Gueller, který na místě bydlí. Měl štěstí. Aby před dodávkou utekl, stačilo mu přeběhnout 50 metrů. „Dodávka absolutně nezpomalovala. Klestila si cestu velkým davem,“ uzavřel popis toho, co sledoval ze svého balkonu.

Jde o nejtragičtější teroristický útok na španělské půdě od března 2004, kdy islámští teroristé v několika příměstských vlacích v Madridu detonovali bomby. Ty zabily celkem 191 lidí, zraněných bylo dokonce více než 1800.