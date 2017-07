Zrušení Obamacare opět nevyšlo. Tři republikáni zradili, zuří Trump

WASHINGTON Republikánům v Senátu Spojených států v pátek nevyšel ani třetí pokus v tomto týdnu odvolat zdravotní reformu někdejšího prezidenta Baracka Obamy. Ve stočlenném Senátu proti podle agentury Reuters hlasovali kromě 48 demokratů také tři republikáni včetně vlivného senátora Johna McCaina, který se debaty zúčastnil i přes svůj vážný zdravotní stav - trpí mozkovým nádorem.

Pro republikány a prezidenta Donalda Trumpa, který zrušení reformy slíbil ve volební kampani, je výsledek hlasování v Senátu dalším politickým neúspěchem. Trump v reakci na Twitteru napsal, že tři republikáni zradili spolu se 48 demokraty americký lid.



„Tři republikáni a 48 demokratů nechalo americký lid na holičkách. Jak jsem říkal od začátku, nechme reformu Obamacare, ať se sama zhroutí, pak se dohodněme. Sledujte!“ uvedl Trump. Přitom tento týden prezident označil McCaina za skutečného amerického hrdinu, neboť i přes svou nemoc přijel do Washingtonu a pomohl prosadit procedurální debatu, která umožnila republikánům hlasování o zrušení Obamacare.

„Od samého počátku jsem byl přesvědčen, že Obamacare musí být odvolána a nahrazena takovým řešením, které zvýší konkurenci, sníží náklady a zlepší péči o americký lid,“ uvedl McCain v prohlášení s tím, že v pátek posuzovaný návrh tyto cíle nesplňoval. Sdělil rovněž, že jednou z největších chyb Obamacare je fakt, že ji demokraté prosadili v Kongresu bez jakéhokoli názoru a podpory republikánů. „Neměli bychom opakovat minulé chyby,“ dodal McCain, který je zastáncem spolupráce s demokraty v klíčových amerických záležitostech.

Vůdce demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer po hlasování neskrýval radost a McCaina označil za hrdinu. „Je to hrdina, pro mě je hrdina,“ řekl novinářům. Arizonský senátor McCain hlasování prakticky rozhodl, kdyby se vyslovil pro, byl by ve 100členném Senátu výsledek padesát ku padesáti, což by umožnilo americkému viceprezidentovi Miku Penceovi, který je z titulu své funkce nevoleným předsedou Senátu, rovněž hlasovat. Pence je zastáncem zrušení Obamacare, takže republikáni by uspěli.

Nejednotní republikáni

Tento týden se senátoři nejdříve pokusili reformu zvanou Obamacare nahradit republikánskou verzí, což se jim ale nepodařilo. Následně chtěli Obamův systém odvolat s tím, že na vznik případné náhrady bylo vyčleněno přechodné dvouleté období. Ani tento pokus nenašel v Senátu dostatek hlasů. V pátek pak plénum posuzovalo třetí návrh, který předpokládal odvolání jen některých částí Obamacare.



Zmíněný třetí návrh, který dostal v médiích i ve Washingtonu přezdívku hubený, měl být podle republikánů vnitrostranickým kompromisem a počátkem cesty ke vzniku společné dohody Senátu a Sněmovny reprezentantů o nové reformě.

Nezávislý Rozpočtový úřad Kongresu (CBO), který zákonodárcům poskytuje ekonomické analýzy, ve své rozvaze o v pátek odmítnuté verzi uvedl, že by kvůli ní přišlo jen v roce 2018 o zdravotní pojištění 15 milionů Američanů a že by pojistky pro nadcházející rok podražily o 20 procent.

Návrh, který v pátek ve 100členném Senátu získal 49 hlasů, rušil podmínku, aby takřka každý Američan měl pojištění. Pokud o pojistku lidé zájem nemají, musí podle Obamacare jako pokutu odvádět náhradní finanční plnění. Republikáni ve své úpravě výši této pokuty stanovili na nula dolarů. Republikánská verze rovněž výrazně snižovala pokuty pro firmy s více než 50 zaměstnanci, které mají nyní povinnost platit jim pojištění.

Republikánská strana, ačkoli o zrušení Obamacare usiluje, není jednotná v názoru, jak by měl nový systém zdravotní péče a pojištění vypadat. Konzervativní křídlo chce radikálně utlumit vliv státu, umírnění republikáni si naopak přejí zachovat programy, které se týkají například péče o chudé nebo plánovaného rodičovství a které se neobejdou bez státních dotací.