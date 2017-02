Zrušit bohumínské usnesení? Není to téma, anachronismus, komentují politici Sobotkův návrh

Jiří Dientsbier (ČSSD), bývalý ministr pro lidská práva a rovné příležitosti:

„Nemá cenu o něm diskutovat, je to historický dokument.“

Petr Dolínek (ČSSD), náměstek pražské primátorky:

„Jsem k tomu spíše opatrný a nemyslím si, že to patří mezi témata, kterými se musí sjezd zabývat. Spolupráce v jednotlivých krajích je jedna věc, ale celostátní úroveň vyžaduje hlubší diskusi již jen s odkazem na zahraniční a bezpečnostní politiku. V Evropském parlamentu jsou (komunisté) členy frakce se Syrizou, Podemosem, severskou levicí. Také se s nimi rozcházím v pohledu na období 1948-89.“

Vojtěch Filip (KSČM), předseda strany:

„Je to jejich věc, pro KSČM se nic nemění. O koalicích rozhodujeme zásadně po volbách a s důvěryhodnými partnery nezasaženými korupcí, kteří nemají rozpory mezi činy a slovy.“

Jiří Dolejš (KSČM), místopředseda strany:

„Je na ČSSD, za tento anachronismus konečně zruší. Tehdy si asi předseda ČSSD Miloš Zeman myslel, že KSČM vymaže z mapy, ale nakonec to skončilo opoziční smlouvou s ODS. Dnes je realita jiná – levicové koalice v městech a krajích tu byly bez ohledu na bohumínské usnesení. Proč se to objevilo až před volbami nechci spekulovat, to že by padlo přežité usnesení nemění nic na tom, že si konkurujeme o voliče a že jakákoli vyjednávání se vedou nad programy a volebními výsledky. A důležitá je i důvěryhodnost, respekt k volebním slibům a neušpiněné kádry. Příští vláda je ještě medvěd běhající po lese, ale KSČM upřednostňuje být oporou a jádrem skutečně levicového vládnutí. Tedy chce skutečnou změnu a ne její iluzi.“



Kateřina Konečná (KSČM), poslankyně Evropského parlamentu:

„Je mi jedno, co dělá premiér dovnitř vlastní strany, jde o to, co dělá navenek a tam mě nepřesvědčil.“