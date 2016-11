Zrzka v Hollywoodu: Kurz herectví, který nepotřebuju aneb Jak se nepřipravovat

Zvládla jsem už sice monstrum jménem Erasmus, ale jen proto, že jsem mohla veškerý papírování odevzdat půl roku po termínu, protože JAMU. Ale tyhle víza a tyhle americký požadavky, to není žádnej peanut ani hazelnut, dokonce ani makadamovej oříšek, víza jsou spíš obrovskej kokos! Pro mě.

Abyste rozuměli - mám něco, čemu říkám papírofóbie nebo taky praktická demence. Hlavně když jde o fakturování, pamatování, placení, podepisování, archivování, zařizování. Ale zítra vstanu a pokořím to! A pak vyfakturuju tu práci, mrknu na poštu za poslední půlrok, po dvou letech se objednám k praktickýmu a po půlroce bydlení koupím první hrnec.



Hele mám bejt megapraktická zorganizovaná panna, ale asi mě hrozně baví tvořit kulinářské poklady na minihrnku, omdlívat v tramvaji, protože nemám železo na předpis, platit pokuty paním s jelenem na sáčku, protože nečtu tu poštu, hledat účty mezi šest let starejma notama, nepamatovat si dne ni hodiny. Nicméně pro Hollywood to překonám!

Zítra v šest ráno a po józe, na kterou půjdu! Tak aspoň v něčem mám někdy řád a disciplínu. Cože mi to píše M.? Že přijíždí s lahví Brutu?

Jak se mám v Los Angeles aneb O kurzu dalšího hereckýho guru, kterýho vlastně nepotřebuju

Roky jsem obdivně koukala na videa světového hereckého kouče z Los Angeles Anthonyho Meindla, který stojí například za kariérou herečky Shailene Woodley nebo řady seriálových herců. Měsíce jsem nosila v hlavě nápad, že opustím rodinu (nejsem otec tří dětí, vím), nejlepší přátele (au!) a vyletím do totální temnoty a neznáma (ještěže jsem Batwoman, nebo spíš Catwoman? Sakriš, Dostojevský stranou, musím nastudovat americký komixy!).

Alena Doláková Narodila se ve Vyškově, dětství ale dětství strávila v Brně. Vystudovala činoherní herectví na JAMU, už za studií hostovala v Národním divadle v Brně. Po škole vystupovala čtyři měsíce v profesionálním divadle v Anglii. Od roku 2012 je členkou souboru Kašpar, který působí v pražském Divadle v Celetné. Zahrála si v seriálech Crossing Lines, Případy 1. Oddělení, Četnické trampoty, v pohádce Tři bratři či v připravovaném filmu Ztraceni v Mnichově. Sledovat ji můžete i na Instagramu.



Teď jsem ve městě mých nejdivočejších hereckých snů a sedím na místě, kde Anthony namlouvá svá videa a snažím se smát hodně nahlas, aby to pak bylo slyšet na Youtube.

Podle úrovně herectví studentů se ptám souseda, jestli jsem v hodině pro mírně pokročilé, ne, jsem na masterclass, kam vás Anthony vezme nejdřív po roce a vy tak máte neodolatelnou možnost platit ještě víc šlupek než předtím. Připadám si jakože bych to samozřejmě zahrála líp a uvědomuju si realitu - když odepíšu na email (že otevírají začátečnickejch šest týdnů výcviku za 675 doláčů) do pěti minut, za měsíc až za půl roku (podle rychlosti mé odpovědi) můžu aspirovat na platícího řehtače youtube videí a doporučovaného studenta u Halivůdskejch gigantů. Ale nejdřív musím bejt začátěcník.



Trénovat naslouchání a základní autenticitu. Bezva! To chcete slyšet v pětadvaceti, kdy máte jako Jennifer Lawrence hrát o Oscary (mít tak její humor, prsa a přízeň nejvlivnějšího hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina), a ne od píky hledat svou duši kurnik! Nesrovnávej se, Aleno.

Herečka a blogerka Alena Doláková

Všichni masteři z masterclass jsou strašně krásní a stajloví (nesrovnávej se, Aleno!), až na místě dostali scény pro dnešek. Zvládla bych to? O osm řádku výš píšeš, že mnohem líp, paninko!

Anthony má proslov. Nebejt připravenej. Na nic. Na jevišti, v životě. Existovat v přítomným okamžiku. Nemyslet. Nemyslet na přízvuk ani jiný handicapy typu vypadám úplně jinak než všichni, protože neexistujou. Jsou to přednosti! Neznám americký písničky, neznám přízvuky. No a co? Neznám toho typickýho černocha z té a té sociální třídy (naštěstí ho hrát nebudu), nevím, co je typickej den pro rande a kam jít na pláž (asi někam, kde je pláž?)

Nevím nic. Vím jen, že mě asi čeká začátečnickej kurz a přitom jsem si jistá, že jsem jen ten aglicky-jazykoidní, malinkatej krůček od toho bejt excelentní a vynikající v tom, co dělám od děcka. Všechno je to o sebevědomí. Všechno je to o nepřípravě. Nechat to bejt. Nevědět nic a nebát se toho.

Anthony mluví k jednomu studentovi: „V pětadvaceti ještě nic nevíš. To je vzrušující. Riskuj. Dělej dosud neprobádané věci, věci za tvejma hranicema. Dělej to tak teď a dělej to tak celej život...“

Já jsem za hraniční! Jsem zahraniční. Jsem úplně jiná než všichni tady. Jsem dočista ztracená...A to je děsivý! A to je dobře! A to je děsivý! A to je dobře! A tak to je.