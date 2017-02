Zrzka v Hollywoodu: O anorexii jako normě 21. století

„Nechápu, jak někdo může nepít víno,“ komentuje téma kamarádka, co přešla z anorexie na alkoholismus. „Život je krásnej,“ říkám si dnes večer při psaní článku s mou oblíbenou kombinací jedné sklenice červenýho a pár řádků hořké čokolády. Po opulentní večeři uvařené s láskou, samozřejmě.

Má kamarádka, instagramová modelka Kate, má čtyřky a krom toho nula procent tuku: „Vážně jíš hned po ránu croissant? A vážně si dáš kafe s plnotučným mlíkem?“ ptá se mě nevěřícně a přesvědčuje se na obalu od mandlového mléka, že v jejím latté nebude absolutně žádnej cukr, zatímco paní za pultem v kavárně koulí očima úplně jako můj otec.

Ta paní se mi nedávno svěřila, že utekla od svýho násilnickýho manžela se svým nejmladším dítětem z El Salvadoru. Pět zbývajících dětí musela nechat ve své rodné zemi. Byla to otázka života a smrti. A Kate se děsí, že nebude mít vosí pas.

„Nepovisla mi prsa?“ ptá se s nešťastným výrazem na svém dokonalém, vyhlazeném dvacetiletém obličeji, s apelem hodným dobrovolnice strachující se o život uprchlíka ze Sýrie.

„Jsou důležitější věci než Kardoshians a tvá vychrtlost, Kate.“

„Kardashians, Aleno. Jak to, že to neznáš? Jsi dost divná. I tak Tě miluju, česká sestro,“ vyznává se mi Kate a ptá se, jestli i dnes může přespat u mě. Táta a máma jsou pojmy, co nezná od patnácti. To začala pózovat v lifestylových časopisech. Od té doby je soběstačná, jen za jídlo prý nikdy neplatí: “Znám přece majitele všech restaurací a klubů.“

Teď má s velikostí 34 a hrudí velikosti D problém najít modelingovou agenturu: „Jsem příliš tlustá,“ brečí mi večer do polštáře.

Další den se ale sebere a jde na schůzku do další modelingové agentury: „Jednou budu slavná a oni budou plakat, že mě nevzali!“

Já si zatím vychutnávám kafe s mandlovým mlékem bez cukru, co jsem pro Kate pořídila, a táži se, kde to do háje žiju.

„Máš sice mladý obličej, ale příliš ženské tělo,“ komentuje moji velikost 36 vyhlášený učitel herectví. „Tvoje konkurence jsou modelky, musíš být perfektní. S tímhle nemůžeš jít na žádnou schůzku,“ ukazuje na můj pupínek na čele. A pokračuje: „Doláková? To jméno Američan ani neumí vyslovit. Nebudou ti chtít volat, protože ani nevysloví tvoje jméno. Jo, a když jsme u toho, tak taky už nejsi nejmladší. Jsi tu dost pozdě. Ale zároveň ještě nemáš dost zralý ksicht na ty třicetiletý ruský agentky. A ty stejně budou hrát topmodelky. No nic. Rád jsem Ti pomohl. Tak čau.“

Než přijedete do Hollywoodu, můžete si připadat relativně atraktivní. V momentě, kdy zjistíte, že polovina obyvatel LA jsou nechutně bezchybní modelové a modelky, můžete lehce podlehnout touze po dokonalosti. Neschováte se do kabátů, nevymluvíte se na zimní depresi. V LA musíte být připravení do plavek 365 dní v roce. Myslím na mou oblíbenkyni Millu Jovovich, co v devátém měsíci chodila desetikilometrové túry, a na jinou herečku, co v těhotenství dokonce držela diety. Její dítě muselo hned po narození na operaci srdíčka. Hlavně, že s ním má roztomilé fotky na Instagramu. A čtyři chůvy, aby mohla ještě v šestinedělí cvičit.



Čím to je, že nás tolik zajímají cizí psychopati? Abychom si řekli, že my jsme ti se zdravým rozumem?

Nepovažuju se za člověka se zcela zdravým rozumem. Ale po všech těch šílených příbězích, chytrých radách (nejez po šesté, nejez lepek, nejez vůbec), po observaci příliš mnoha mladých, krásných, zdravých lidí, co se trápí údajně nedokonalými místy na svém těle, po veškeré historii válek Aleny proti jejímu tělu, prožívám mírumilovně požitkářské období trvající roky. Díky Bohu. Navíc jsem zjistila, že nikomu nepomůžu, dokud sám nebude chtít. A že nikdo nepomůže mně, dokud nepomůžu já sama sobě. Humorem, nadhledem, militantní sebedůvěrou. Když už jdu s kůží na trh na druhej konec světa.

Moment, kdy jsem se i já definitivně uzdravila z anorexie nastal, když jsem se rozhodla přestat být sobecká. Mít na prvním žebříčku priorit vlastní utrpení není nic než sobectví. Na světě je skutečný utrpení. My můžem jen přispívat tím, že budem šťastný a spokojený sami se sebou. A šířit ty pozitivní vlny do světa. Se zdravou tělesnou schránkou. A zdravou myslí. Zabývat se velikostma a týrat svoje těla a duše je královsky idiotská blbost! Proč trávit život na dietě, když zdravé křivky jsou tak překrásné? (Pravda, v LA teď krom vychrtlosti nově letí implantáty v zadnici)

„Nikdo nechce oteklou laň,“ oponuje mi kamarádka, popová zpěvačka, co poslední dny „hubla kvůli klipu a jedla hlavně vodu s citronem.“

A spala jsi, jak jsi měla hlad?

„Moc ne,“ směje se, jakoby se nic nedělo.

Připomíná mi to, jak jsem já sama „chytla anorexii“. Ta nejpopulárnější holka ve škole, co byla modelka, baletka, krásně zpívala, uměla čtyři jazyky a četla čtyři knihy týdně, se na jedné edukativní přednášce o anorexii přiznala, že jí taky trpí: „Nemusím moc spát, jak mám hlad, takže stíhám spoustu věcí.“ Byla to vlastně reklama na anorexii. Ona plus všechny ty časopisy s modelkama a úspěšnýma business ženama. Ale co, přenádherný, voňavý časopisy. Byla to hlavně má touha být perfektní. Díky Bohu, je to za mnou.

Teď píšu o Americe. Na můj perfekcionismus je to příliš dlouho místo toho, co bych hrála tu roli, kterou jsem si podmínila svoje perfektní štěstí.

Ale třeba je to perfektní štěstí někde úplně jinde. Třeba je to štěstí v tomhle momentě, kdy si vychutnávám červený a čokoládu a píšu si pro radost.

A říkám si, že kdyby to četla jediná mladá holka, co se rozhodne místo týraní se hladem cvičit, vyživovat se a celkově spíš žít, než život kontrolovat nejezením, budu tak šťastná, jako bych dostala tu hollywoodskou roli.

Vše pozitivní, vyživující a radostně požitkářské!