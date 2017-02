Zrzka v Hollywoodu: Do filmu přes postel? Takhle to pro sexy herečky nefunguje

Ale já prohlásila, že mi to připadá smutný a k ničemu nevedoucí. Tyhle holky jsou oběti. Nemyslím si, že by se jediná žena dostala na vrchol proto, že se s někým vyspala. To je úplněj blud. Takhle to nefunguje. Práci dostaneš, když máš dobrýho manažera, co tě dostane na dobrej casting, a ty to na tom castingu dobře zahraješ.



Já vím. Pro naši generaci s pětisekundovou pozorností je náročný si něco přečíst od začátku do konce. A sem na Lidovky napíšu až devět set znaků, to je na několik minut, který nikdo nemáme. Jsme děsně busy - koukáme na telefon jen tak, abychom nemuseli jen tak existovat.

Je mnohem jednodušší si o mě udělat obrázek z titulky a sexy fotky od Ivy Haj a pak se radši zabývat podstatnějšími záležitostmi, třeba muslimy, co Trump vyhnal z USA, nebo videem koťátek s balónkem. Pro tyhle rychločtenáře jsem Zrzka z Hollywoodu, povrchní micina, co kváká o zbytečnostech. Píšu povrchní blog o povrchním Hollywoodu přeci. O tryskáčích, celebritách, a všem, na čem vlastně doopravdy nezáleží.

Třeba taková celebrita Maryl Streep. Její ztvárnění silných ženských rolí vůbec nezměnilo genderové stereotypy ve společnosti. Nikdy nás neinspirovala být lepším, silnějším člověkem, viďte? “Take your broken heart, make it into art,” citovala letos na Zlatých Glóbech další silnou hollywoodskou ženu Carrie Fisher. Takovej povrchní Hollywood, tahle hláška. Maryl je tam určitě přes postel. Jo, pardon. U ní si to netroufnou?

Další celebrita. Oprah Winfrey. Ukázala miliónům černošek v Americe i po celým světě, že si můžou jít za svým snem. Insirovala tolik lidí svou zranitelností, empatií a rozhovory, které jdou až na dřeň. Teď má vlastní mediální impérium, kde sdílí vášeň pro své oblíbené knihy a meditaci. Financuje tisíce škol, charit. Když odcházela ze své televizní show, Jada Pinket Smith jí řekla: „Nejsi matkou, ale jsi jako matka nás všech.“ Chodili tam na jevišti všechny ty děti, kterým pomohla ke vzdělání a zpívala Madonna, Oprah mluvila o spiritualitě. Taky takovej povrchní Hollywood. A věděli jste, že Oprah znásilnili? Bože, jak nesnáším bulvár vytrhnutej z kontextu! Tahle paní sebrala odvahu, zvěřejnila to a udělala ze své “slabosti” odvahu. Zase určitě pomohla tolika ženám tím, že probořila tabu. Klobouk dolů, Oprah!

Alena Doláková Narodila se ve Vyškově, ale dětství strávila v Brně. Vystudovala činoherní herectví na JAMU, už za studií hostovala v Národním divadle v Brně. Po škole vystupovala čtyři měsíce v profesionálním divadle v Anglii. Od roku 2012 je členkou souboru Kašpar, který působí v pražském Divadle v Celetné. Zahrála si v seriálech Crossing Lines, Případy 1. Oddělení, Četnické trampoty, v pohádce Tři bratři či ve filmu Ztraceni v Mnichově v připravovaném anglickém filmu Interlude in Prague Sledovat ji můžete i na Instagramu.

Rihanna. Popová hvězdička. Pozlátko, jednoduchost a přehnaná sexualita. Beyoncé ztělesňuje to samé, no ne?



Pro mě je Rihanna žena, co v jednadvaceti letech zvěřejnila, že jí její kluk zmlátil. Udělala několik rozhovorů o svejch pocitech a tím pravděpodobně změnila život tisícovkám žen, co skrz tuhle idolku našly sílu odejít od násilnických mužů. Možná zachránila životy.

A Beyoncé teď složila celý album o tom, jak jí podved její manžel, a jak chce bejt doceňovaná jako žena. Když jsem šla na její koncert, měla jsem ještě dva týdny pocit, že zvládnu všechno na světě. Tahle královna popu nás prostě učí, jak stát v ženský síle.

Sexy ženská nemusí být štětka. Hollywood nemusí být povrchní. Zranitelná ženská témata se musí sdílet a ne být tabuizována.

My ženy nemusíme fungovat v man’s world a dostávat se někam přes postel.

Máme talent. Máme hlas. Máme, co nabídnout.

Můžeme radši vyvářet Man and Woman’s world, kde se ženský a mužský element doplňuje, jak to ostatně někdo navrhnul, ale my jsme to nějak překroutili, přidali hry o moc, peníze, slávu a k tomu spoustu zbytečnýho studu a předsudků.

Ale v mnohým už jsme daleko! Často děkuju, že žiju v požehnané době, kdy můžu být “sexy zrzavá herečka”, co odjela na druhej konec světa a je úspěšná, protože je prostě dobrá.

Mějte se, jak potřebujete!