Zrzka v Hollywoodu: Proč jsou v LA (skoro) všichni anonymní alkoholici

Honí se za penězi zběsileji než Krejčíř v devadesátkách. Pak je cpou do osobních trenérů, oblečení za desetitisíce a aut na splátky. I kdyby měly bydlet v krabici. Chtějí si splnit americkej sen (nebo aspoň udělat dojem) o slávě, bohatství, a hlavně úspěchu.



Aby se vám ovšem americkej sen splnil, musíte makat. V Česku mi často říkali, že jsem magor, co moc nespí, a ptali se mě, proč jsem takovej perfekcionista. V Americe jsem nejvetší flink a bohém. No fakt. Tlak, co je na americké obyvatelstvo uvalen, ta kletba být populární, krásný a na titulkách (nebo mít aspoň zlatou kreditku a spoustu followerů na Instagramu), je obrovský. Není divu, že pak děcka potřebujó upustit páru, kurňa!

Zatímco má babička nechápe, proč by měla chodit na topinku do hospody a pít víno, když si může udělat čaj, opéct starej chleba a ušetřit sedmdesát korun, v LA vám relax v podobě vaření a procházky na hřbitov nepostačí. Musíte si dát všem na očích pořádně drahou topinku a aspoň to nejlevnější víno (sklenička začíná na sto padesáti korunách). Musíte veřejně vypnout! Vyblbnout se. Než skončíte jako nápis na nějakým šutru, tu pomlčku mezi datem vašeho narození a datem smrti je třeba vyplnit pořádnou party!

I v tom filmu o špatných matkách nám ukazují, že i mámy by se měly bavit, pít panáky, mít divoký sex: “Toho bych nechala vejít zadníma vrátkama, holky.” Tož takhle se bojuje proti perfekcionismu? Hlavní postava má třicet pět kilo, oči přes půl obličeje a vždy dokonale vyžehlené vlasy, i když se kouká na „depresivních film Dvanáct let v řetězech.” Já jsem teda taky děsně šik, když se válím v sebelítosti na gauči. Vy ne?

Za bydlení utratí elejčané přibližně půlku platu. Ti, co jsou zaměstnaní, pracují osm až dvanáct hodin denně, s týdnem dovolené ročně. Maximálně.

Zkoušeli jste někdy v LA parkovat? Pokud necháte auto deset minut bez dohledu někde, kde nemá být, pokuta za dva tisíce korun českých je stoprocentní.

A říkala jsem vám, jak stojí běžná prohlídka u doktora až devět tisíc korun?

A tak dále. Ti nebozí otroci systému potřebují voraz prostě, vám říkám!

Když k tomu připočítáte, že většina lidí do LA přijede, protože jsou psychicky narušení, a tak si svou narcistickou/hysteriónskou/maniodepresivní poruchu osobnosti léčí produkcí nějakých uměleckých děl, máte město z půlky obsazené alkoholiky.



Já vůbec nevěděla, že existuje komunita jménem anonymní alkoholici. Záhy po přesunu do LA jsem ovšem pochopila, že pokud chci něco v Hollywoodu znamenat, není vůbec od věci zajít na nějaký jejich setkání. Potkáte tam například tvůrce Big Bang Theory, Bradleyho Coopera, nebo Toma Hardyho.

Jimmy, můj učitel standupu, mi říká: „Našel jsem dva smysly života: střízlivost a komedii. Bez těch dvou koček jsem v LA vyřízenej.” Vypráví mi příběh o tom, jak si musel vymazat číslo svýho dealera kokainu, protože by mu nevydržel nezavolat. Lehký případ závislosti, tenhle Jimmy.

Pak jsou ovšem mnohem horší případy závisláků, kdy se závislost často zvrhne do lidské zrůdnosti.

V Česku to asi taky existuje, ale tak nějak v menší míře. Protože alkoholismus a přisprostlost je v Česku v podstatě norma.

No ano. Zatímco my Češi jsme na sebe otevřeně oškliví a chlastáme u toho, Američani se tím tají. Spojí se pak až nad AA (Alcoholics Anonymous) debatama o Bohu. Až když mají problém se závislostí.

Závislost je definuje, jsou pyšní na příslušnost ve své komunitě.

Naše bežné české komunity jsou vlastně taky komunity alkoholiků (funkčních, společenských, nikoho se to vlastně netýká, ale ruku na srdce - kdy jste naposledy strávili třeba měsíc bez skleničky?). Je to společensky přijatelné, chlastat. V USA ne. V USA se ve dvě zavře bar a zábava je utnuta.



Ale stejně jako špatné matky rozkrývají, co se skrývá za zdánlivě perfektním americkým životem mamin z předměstí (vlastně veškeré americké umění je založeno na oné dichotomii vnějšího obrazu a vnitřních sraček), i množství studem naplněných alkoholiků prozrazuje, že takhle už to LA dlouho nevydrží. Potřebuje na léčení. Do kroužku. Povídat si o Bohu. O duši. O tom příšerným tlaku a starejch traumatech, co přechlastává. Co přechlastáváme?

Všichni potřebujeme na takovou terapii vlastně. No jo. Ti alkoholici mě přiměli se ptát: Proč řešíme problémy až když nám totálně přerostou přes hlavu? Až když ubližujem druhejm, nebo jsme ve svízelu? Proč náma hne až nálepka nemoci, závislosti, nebo životního průšvihu?

Mí kamarádi, vyléčení alkoholici, jsou skvělí. Makaj na sobě, pomáhají druhejm, snaží se být na prvním místě dobří lidi. Už si na nic nehrajou jako zbytek LA. Nejen že otevřeně hovoří právě o duši a Bohu, ale umí se bavit i bez panáků. A když vypiju čtyři a upadnu do bezvědomí (kde je má výdrž z JAMU?), odvezou mě bezpečně domů. A to se vyplatí.