Zrzka v Hollywoodu: Valentýnský sex ve městech

Ale zpět k Valentýnskejm článkům. V prvním ezo článku jsem psala, že na světě je nejdůležitější Láska a všemu kolem je lepší nevěnovat pozornost. V tom, co se týkal porna jsem psala o sbírce mejch hraček a ne, nemluvím o barbínách.



Proč mám ovšem jako holka snad buňky, co v sobě mají černou tuší vytetovaný: “Slušná dáma o TOM nemluví! Ani si TO neužívá. Nikdy TO nevyžaduje. Tiše TO trpí. Žena tu není od toho, aby o sexu mluvila otevřeně. Má radši cudně klopit oči, sedět s koleny u sebe. Úspěšným výsledkem jejího snažení je zplodit děti!

No jo. Nemám ani kytku, natož psa, natož nějaký děti. Už jsem si zvykla na trasu Praha-LA jak na žlutou linku Praha - Brno. Dnes jsem měla vystupovat v Comedy Store ve West Hollywoodu, místo toho točím v Praze. Měla jsem jít na rande s Američanem Danielem, místo toho jsem se v Praze viděla s mladičkým Švédo-Němcem z Varšavy.

A Daniel se zatím stihl přestěhovat do Long Beach, což je hodinu od LA. Tak to si asi radši koupím další hračku než jezdit takhle daleko (je báječný takhle uvažovat, když jsme si ani nedali pusu).

Koukám na film, kde Ryan Gosling píše celý roky milostný dopisy herečce a můžeme jen doufat, že ta herečka neskončí jako Meg Ryan. No jo. Devadesátková hvězda zamilovanejch filmů Meg je teď anorektička s plastikama a napíchanou pusou. V pětapadesáti tankuje benzín někde v LA a bulváry píšou: “Podívejte se, jak příšerně vypadá!”

Alena Doláková Narodila se ve Vyškově, ale dětství strávila v Brně. Vystudovala činoherní herectví na JAMU, už za studií hostovala v Národním divadle v Brně. Po škole vystupovala čtyři měsíce v profesionálním divadle v Anglii. Od roku 2012 je členkou souboru Kašpar, který působí v pražském Divadle v Celetné. Zahrála si v seriálech Crossing Lines, Případy 1. Oddělení, Četnické trampoty, v pohádce Tři bratři či ve filmu Ztraceni v Mnichově v připravovaném anglickém filmu Interlude in Prague Sledovat ji můžete i na Instagramu.

Hele. Když píšou, že vypadáte příšerně, tak je to ještě dobrý. Horší je, když poslední článek o vás vyšel před čtyřmi lety. To jste teprv v kýblu. Proto ty holky, se kterýma chodím v Hollywoodu cvičit, makaj šest dní v týdnu a dělají si polívkový nebo džusový diety. Aby se mohly namejkapovat do iluze štěstí před sponzorskou stěnu a neupadnout v zapomnění.



Asi bych taky měla držet dietu. Za týden budu rovněž Mejkapová Sponzorsko-Stěnová, v upnutejch bílejch šatech. Doufám, že mě v těch šatech vyfotí a okomentujou mě stejně jako to provedly Lady Gaga po jejím koncertu na Super Bowl minulý týden (na namakanym břichu si dovolila mít minivrstvičku čehosi).

Ale co hůř. Možná přijde Monika Koblížková a já budu v bulvárním zapomnění. Redaktorka Super.cz si nevzpomene, jak v roce 2014 napsala, že mám krásnýho kluka, což je na mně vůbec to nejvzácnější. Díky Sašo, přesně od tohoto článku si o mně všichni ze základky myslí, že jsem slavná. A že si dobře vydělávám. Jasně, děcka. A Beyoncé je mulatka, Ježíšek existuje a malej kašpárek neznamená smutnej život. Vždycky je totiž šance, že potkáte na hollywoodský party Willa Smithe a ten si vás odtáhne na záchod. Nebo Justina Biebera. Prostě někoho, kdo bude stát za to, protože je slavnej (tam už na velikosti přestává záležet).

Jsem u souložení na záchodku s Justinem Bieberem, a to jsem začla u eza moudra o lásce! Jenže pak jsem přešla k Monice, co je ambasadorkou L ́Oréal, a skončila jsem zas u té části na mužském těle, o níž slušná dáma nehovoří. Podpora feminismu nulová! (Je L ́Oréal obdivuhodná feministická firma, nebo ty chemikálie a plast jen ničí planetu?)

Potřebuju do Ameriky. Nebo tu navždy zůstat. Mý psaní jde z kopce. Tady jsem v zapomnění a v Hollywoodu málo slavná.

Ale na ničem jiným než lásce (a pozitivním přístupu k životu) fakt nezáleží. A na TOM. Někdy. Když to oba chtěj a nesmrdí si stejně, jako mně představa zfetovanýho Justina Biebera na záchodku.

Dělám si srandu. Jasně, že bych od něj nějakou tu pohlavní chorobu ráda chytla! (Opovažte se tuhle nebo jinou ironii citovat mimo kontext mých textů! Nedávej mi to do titulky, editore! Budu vás soudit, když budete citovat moje texty bez mýho dovolení, s Láskou Alena)

Když jsme u pohlavních chorob. Nabídli mi, ať hraju holku, co má chlamydie. Od první minuty, co vleze do nemocnice, flirtuje s doktorem, aby divák pochopil, co je tahle špína zač. Když doktor vůbec nereaguje a říká, že by její kloubní problémy mohly být gynekologického původu, zeptá se ho flirtovně, jestli jí udělá gynekologickou prohlídku on. Napsala jsem autorům scénáře, že si moc vážím jejich nabídky, ale bohužel si nemyslím, že ani prostitutka z Václaváku by v situaci, kdy jde na gynekologickou prohlídku, flirtovala. No a pak tahle holka ve scénáři říká: “Určite jsem to chytla z prkýnka! Nechci, aby si o mně někdo myslel, že jsem nějaká lehká...”

V Česku jsme někdy fakt pozadu.

V LA je nejromantičtější gesto, když vám váš kluk řekne, že chce spát už jen s váma, a že jde na testy pohlavních chorob.

Nevím, jestli musíme být nutně až takhle promiskuitní. Ale minimálně bychom někdy v dohledné době mohli aspoň napsat roli o holce, která chytne pohlavní chorobu právě od svýho kluka.

Tak už to často bývá a je to někdy bolestný, stejně jak už život někdy bývá. Nebo napišme scénáři o holce, co to chytne, protože si užívá skvělýho sexu se všema možnýma lidma a nestydí se za to! Nebo třeba o prostitutuce z Václaváku, se kterou máme soucit a neodsoudíme ji za to. To by bylo fajn. Bourat ty tabu, který už třeba v LA otřepali. Možná až moc.

Láska nemusí být ani porno ani ezo. Může být čistá. Empatická. Bez soudů. Nezávislá na šílených trendech 21. století. Opravdová. V milostnejch dopisech a básních oslavovaná. Bez jakýchkoliv oslovsky oslavných slov je to to nejlepší, co tenhle svět nabízí.