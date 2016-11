Ztracený malajsijský boeing se zřítil nekontrolovaným pádem, vyplývá z analýzy

15:20

Bývalá tchyně prezidentského kandidáta Donalda Trumpa Marie Zelníčková do nynějška ze Zlína bedlivě sledovala dění v USA i dosavadní dění v tamních prezidentských volbách. Věří v Trumpův úspěch. "Pokud Donald vyhraje, tak se tam do toho pořádně pustí, Amerika to potřebuje," řekla dnes Zelníčková, která odlétá do Ameriky, aby tam s rodinou očekávala výsledek voleb. "Některé malé státy už odvolily. Pořád se to mění, je to ´up and down´, objevují se různé informace, pořád je to na vážkách, je to teď docela chaos," uvedla Zelníčková, pro kterou jsou americké prezidentské volby velmi důležité. "Je to přece moje rodina," vysvětlila.