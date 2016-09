PRAHA Zubaři zahájili kampaň, během které chtějí veřejnost upozorňovat na nedostatečné financování stomatologické péče. Žádají navýšení úhrad za některé výkony nebo to, aby si pacienti za některé úkony platili. Novinářům to v pondělí řekl prezident České stomatologické komory Pavel Chrz. Podle něj se bude lišit, jak se zubaři ke kampani připojí. Může to být i tak, že někteří lékaři přestanou nabízet péči, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, a nebudou přibírat nové pacienty.

Zuby si čistili už Egypťané. Jak ale vznikl zubní kartáček? „Dlouhá léta upozorňujeme politiky, zdravotní pojišťovny i pacienty na fakt, že úhrady některých výkonů ze zdravotního pojištění jsou hluboko pod náklady, které musíme vynaložit, abychom tyto druhy péče mohli našim pacientům s čistým svědomím poskytnout,“ uvedl Chrz. Podle něj ale vždy dostali přednost jiné obory, naposledy například nemocnice, kterým vláda schválila desetiprocentní navýšení mezd od příštího roku. Zubaři žádají buď navýšení úhrad ze zdravotního pojištění nebo vyjmutí některých druhů zubní péče z veřejného zdravotního pojištění tak, že by si pacienti museli tyto úkony platit. Zopakoval už dřívější požadavek zubařů, aby si pacienti platili plomby. Symbolem kampaně má být zubní protéza, které se přezdívá klapačka. Podle zubařů podfinancování zubní péče může vést k tomu, že bude přibývat lidí, kteří budou na sklonku života odkázání na úplnou zubní náhradu.