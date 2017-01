Zuckerberg už není ateista a navštíví všechny státy USA. Prý míří do politiky

„Po bouřlivém roce 2016 je pro mne výzvou jít ven a mluvit s lidmi o tom, jak žijí, pracují a přemýšlejí o budoucnosti,“ napsal v úterý na svém facebookovém profilu zakladatel této sociální sítě Zuckerberg. Uvedl, že už navštívil 20 států, zbývá mu tedy ještě 30.



Cesty má s šéfem sociální sítě absolvovat i jeho žena Priscilla Chanová. Plánují navštívit regionální kanceláře Facebooku, potkat se s učiteli a vědci, i v malých městech a na lokálních univerzitách.

„Po desetiletí technologický rozvoj a globalizace nám umožnily být mnohem produktivnější a propojenější. Získali jsme tím spoustu výhod, ale mnoha lidem to zkomplikovalo životy. Cítím proto větší bariéry mezi lidmi, než za celý svůj život. Musíme najít cestu, jak to změnit, aby byli všichni spokojení,“ vysvětloval svou motivaci v novoročním statusu.

Britský The Guardian i další média proto usuzují, že letošní předsevzetí svědčí o Zuckerbergově úmyslu usilovat o vstup do politiky. Za důkaz je považováno i to, že na Štědrý den šéf Facebooku prozradil na své síti, že už není ateista.

‚Už nejsem ateista‘

„Byl jsem vychován v židovské víře, ale prošel jsem si obdobím, kdy jsem ‚věci‘ zpochybňoval. Teď ale věřím, že náboženství je důležitá věc,“ vysvětloval, proč přeje k Vánocům i Chanuce. Podle think-tanku Pew Research Center je náboženská víra jeden z důležitých aspektů boje o politické funkce, především prezidentské křeslo.

Na začátku prosince také vyšly najevo detaily z žaloby, kterou v dubnu akcionáři Facebooku protestovali proti umělému navýšení Zuckerbergova podílu ve firmě. Ve spisu se hovoří o tom, že jeden z prominentních investorů firmy Marc Andreessen s Zuckerbergem hovořil o tom, jak „definovat tu věc se státní službou, aniž by to vystrašilo akcionáře, že ztrácíte zájem o společnost“, napsal před měsícem The Guardian.

Zuckerberg se už v minulosti nepřímo zapojil do politického dění. V roce 2013 založil lobbistickou skupinu Fwd.us, která měla za cíl prosadit imigrační reformu umožňující jednodušší najímání schopných zahraničních pracovníků. Pro veřejnou funkci důležitým aspektem jsou i filantropické aktivity šéfa Facebooku. Nadace Chan Zuckerberg Iniciative, kterou založil se svou ženou, má za cíl použít tři miliardy dolarů (více než 77 miliard korun) na „léčení a prevenci všech nemocí“.

Oproti minulému roku je současné předsevzetí zřejmě zaměřené na veřejné problémy. Tehdy měl za cíl naučit se mandarínskou čínštinu, běhat každý den alespoň míli a naprogramovat virtuálního asistenta jménem Jarvis, aby mu kontroloval dům.