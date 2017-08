Zvedne ČNB úrokové sazby? Předvede Sparta velký obrat?

PRAHA Česká národní banka rozhodne, zda zvýší úrokové sazby, což by zvedlo ceny hypoték, ale zase by se lépe úročily úspory. Bude pořád horko. A fotbalová Sparta se pokusí o velký obrat v pohárové odvetě s Bělehradem.

V Česku, stejně jako ve skoro celé Evropě bude pořád horko. Meteorologové sice říkají, že bude zataženo a odpoledne může přijít déšť a bouřky, ale teploty budou vysoké, vyšplhají se až ke 32 °C, na jihu a východě dokonce ke 36 °C. Tak buďte připraveni.

Bankovní rada České národní banky bude jednat o nastavení měnové politiky a zveřejní novou makroekonomickou prognózu. Když v dubnu ČNB uvolnila kurz koruny, šlápla tím na pomyslnou brzdu své měnové politiky. Dnes přitom může udělat druhý krok – zvýšit úrokové sazby. Stalo by se tak poprvé od listopadu 2012, kdy je ve snaze pomoci ekonomice snížila k nule. Nemalá část trhu přitom očekává, že se tak skutečně stane. Změnu by mohli pocítit spotřebitelé na vyšší ceně hypoték a na druhé straně na lepším úročení úspor. V neposlední řadě by mohl mít růst sazeb vliv i na financování státního dluhu.

V Poděbradech se bude od 16. hodin veřejně projednávat nelegální technoparty v Osečku u Poděbrad. Setkání se zúčastní velitel zásahu a vedoucí územního odboru policie Marek Jirouš a občané a starostové dotčených obcí.

Bývalý polský premiér, předseda Evropské rady Donald Tusk je předvolán na prokuraturu, aby vypovídal ohledně letecké katastrofy u Smolenska, kde v dubnu 2010 zahynul tehdejší prezident Lech Kaczyäski a 95 dalších lidí.

Sparta Praha přivítá Crvenou Zvezdu Bělehrad v odvetném zápase 3. předkola fotbalové Evropské ligy (19:00, ČT Sport). V prvním zápase český tým prohrál 2:0 a má co dohánět. Sparťanský trenér Andrea Stramaccioni ví, že výsledky ani výkony fotbalistů Sparty v prvních zápasech pod jeho vedením nebyly ideální. Na tiskové konferenci před odvetou však zdůraznil, že jeho práce na Letné by se neměla hodnotit po dvou utkáních, ale až na jaře.