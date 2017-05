ZVĚŘINA: Budějická kvadratura. Lidový dům válčí s jihočeskými straníky

Viděno z Budějovic je vyškrtnutí osobní pomstou premiéra, zvláště pak, když se nikdo z Prahy nenamáhal s tím, že by za „přáteli“ přijel a rozhodnutí před nimi hájil a vysvětloval. Těžko říci, zda se nakonec nechají nespokojení straníci uklidnit v zájmu „vyšší pravdy“ z Prahy. Na volebním výsledku v regionu se však takové události pozitivně rozhodně neprojeví.



Zásahy do kandidátek z centra jsou zásadním opatřením proti regionálním kmotrům či, jak se říkalo, velrybářům, kteří i za pomoci najatých straníků ovládli region a tím pádem i kandidátku. Touhle praxí trpěla jak ODS, tak ČSSD a škrty shora ji měly odstranit. Leckdo je ochoten vidět v Jiřím Zimolovi regionálního kmotra, je to lánský pučista, otevřený kritik vedení a má problém s rekreačním objektem a navíc si rozuměl s Babišem. Pereat! Jenže považuje-li kauzu s chalupou i nemocnicemi většina straníků za vykonstruovanou, má problém Praha. Protože zásah shora proti kmotrům předpokládá, že existuje nějaké „zdravé jádro“, pokud se takové neobjeví, těžko říci, co s tím chce předseda Sobotka dělat. Odmítnou-li přirození regionální lídři poslušnost, pak strana místně hyne.

Nesmíme zapomenout ještě na jeden faktor, tím je selektivní pohled voliče. Andreji Babišovi ani Jiřímu Čunkovi jejich kauzy neuškodily, pokud si zkrátka elektorát usmyslí, že daný skandál je prefabrikovaný, může politik vyhrávat volby, i když na něj podezření padají s hustotou sněhových vloček. To se nedá říci od stolu, ale možnost, že Jiří Zimola by z posledního místa kandidátky vyskočil na volitelné místo, musí věrchuška ČSSD brát v úvahu.

Radikalismus ústředí tedy může z hlediska bezprostředního volebního výsledku napáchat víc škody než užitku a případný lokální rozvrat stranu paralyzovat i na delší čas. Dovolí si ale dnes předseda Sobotka ústup?