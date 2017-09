ZVĚŘINA: Fanklub má radost. Tvrdé jádro příznivců Zemanovi stačit nebude

PRAHA Miloš Zeman se ke znovuzvolení hodlá probojovat poměrně kuriózním způsobem. Neustálým rozšiřováním řad svých odpůrců. Naposledy tuto taktiku použil, když popudil část velvyslanců svým projevem v rámci tradičního setkání našich diplomatů s vrcholnými politiky. Prezident je peskoval a poučoval o tom, jak mají dělat svou práci.

Proč se o tom zmiňovat, když Miloš Zeman s osazenstvem v Černínského paláce dlouhodobě válčí? Diplomatický sbor zajisté nepatří k tvrdému jádru voličů MZ a skutečnost, že tuto skupinu spoluobčanů naštval, případně pozurážel, bude mít v očích prezidentových příznivců spíš pozitivní ohlas.



Je to tedy ze Zemanovy strany bezpečná taktika? Ne úplně, zaprvé – znechucení diplomaté budou na oplátku zveličovat všechny prezidentovy diplomatické neúspěchy (například Hradem plánované setkání s prezidentem Trumpem, ke kterému možná vůbec nedojde) a zadruhé – nikdo si nenechá ujít své postřehy ohledně zdravotního stavu hlavy státu. Jedni se podivovali, když diplomaté se zdviženým obočím líčili, jak prezident vypadal, když vsedě (!) pronášel projev, jiní zas tomu, že se letos nedělala společná fotografie diplomatů s prezidentem.

Toto jsou ovšem informace, na které je voličská základna Miloše Zemana citlivá, protože pokud v minulém volebním klání něčím bodoval, pak svou image chlapáka, muže v plné síle (čemuž odpovídaly i „vtipy“ o znásilňování poddaných, což prý mělo zlepšovat genofond zemanů). Vedle Karla Schwarzenberga mohl před pěti lety Miloš Zeman působil opravdu čerstvěji a dynamičtěji. Ne tak v aktuální konkurenci, na prezidenta kandidují muži, kteří se neostýchají zveřejnit kompletní zprávu o zdravotním stavu a kteří se hystericky neurážejí jako hradní posádka vždy, když se na zdraví prezidenta někdo přeptá. Ony letos ani ty vtipy nejsou to co před pěti roky. Když Zeman model 2017 vtipkuje, že dívkám by „tu burkinu strhnul“, působí to trošku jako stařecké toužebné přání.

Nezapomínejme na to, že široce sdílená představa národa rozděleného na zemanovce a schwarzenbergovce je blud. Vítěz dostal v druhém kole většinu hlasů od těch, kteří jej jenom považovali za menší zlo. Takoví nebývají zapálenými fandy nekriticky konzumujícími propagandu. I tentokrát ve druhém kole rozhodne to, který kandidát bude přijatelný pro víc lidí, zde se Zemanovi poslední dobou dost nedaří.