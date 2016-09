ZVĚŘINA: Formalistán. Bill Gates by se vysokým úředníkem v Česku stát nemohl

Nikoli, bude ještě rigidnější (vinou definitivy), a pokud se rozmůže praxe zneužívání paragrafů dovolujících rozdávat pokuty za urážku „úřednického majestátu“, pak občané spokojení nebudou a ani nemohou, přestože další a další novely na sebe nenechají dlouho čekat.



Celý koncept je postaven na formálních kritériích a fetišizuje například dosažené vzdělání, takže třeba Billa Gatese (zakladatele Microsoftu) by tuzemský erár na slušnou pozici přijmout nemohl, protože nemá ukončenou vysokou školu. Vykáže-li se zájemce v tuzemsku třeba diplomem z univerzity ve Sládkovičovu, splnil kritéria a může být přijat.

Nemohu nevzpomenout na jednu známou, která své místo v úřadu získala proto, že měla skvělou angličtinu a uspěla ve složitém a náročném testování. Že cizí jazyky pak během několika let vůbec nevyužila, jejím nadřízeným vůbec nepřekáželo. Nakonec odešla do strojírenského podniku, kam nedělala žádné „přijímačky“ a kde její schopnosti dokážou využít. Ze státní služby odcházela znechucená, aktivita je v tomhle sektoru nežádoucí, gros zaměstnanců se hledí hlavně pevně usadit na své židličce a setrvat na ní do důchodu, případně šplhat výš. Zkoumání výkonnosti neprovádí nikdo a jestli, čistě formálně.

Ostatně další osud služebního zákona je též vizitkou jeho tvůrců, novela možná opraví ty největší nesmysly, jenže do služeb státu se nebudou hrnout schopní a výkonní lidé, dokud nebude tento stát schopen ocenit opravdovou práci a ne jen správné vyplňování kolonek. Vždyť zákon se rodil v atmosféře formálního splnění požadavku EU.