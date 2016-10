Byl-li klip míněn vteřinu vážně, pak je Moravskoslezký kraj tímto způsobem pro řadu diváků branou do předpeklí, kde obtloustlí pivaři blábolí nesmysly a sdělují je světu. Odpudivá podívaná s odpudivými řečmi má možná cíl přilákat voliče ČSSD, to by ovšem znamenalo že tuto stranu volí opravdu specifická sorta lidí, kterou mají vedoucí představitelé strany za primitivy.



Vždycky je v takových případech možné ex-post tvrdit, že to byla legrace, sebeironie a že lidé, kteří tuhle oslavu křupanství vzali vážně, jsou sami hloupí a nemají smysl pro humor. Podobnou taktiku volí často hradní mluvčí Ovčáček a funguje to.

Problém je jinde, amatérsky udělané klipy od počátku sázejí na to, že vzbudí rozruch na sociálních sítích a že tímto způsobem pomohou kandidátovi. Na obsahu sdělení vůbec nezáleží, důležité je, aby si to lidé mezi sebou posílali. Ode dneška každému sepne, že hejtman Novák je „ten buran v dresu s buřtem“, a to je cílem šarády.

Takže nás v nejbližší době (možná už ve sněmovních volbách) čeká striptýz kandidáta, „který před voliči nic neskrývá“ nebo něco ještě horšího. Před kamerou je možno zvracet, vyměšovat či tisíci způsoby jinak atakovat hranice obecného vkusu. Možná to povede k vítězství ve volbách, ale takový hejtman ze sebe už nikdy nesmyje označení: „to je ten co dělá loužičky“.