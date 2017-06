ZVĚŘINA: Hradní repelent. Prezident Zeman posiluje své vlastní konkurenty

Skeptickým pohledem však hodnoťme Babišův nejnovější nápad, že hnutí ANO by mohlo postavit svého kandidáta. Rozhodnout o tom mají straníci v referendu, ale až po sněmovních volbách. To je ovšem docela pozdě na to, vytahovat z klobouku někoho úplně nového, někoho, kdo má mít ambici porazit Zemana, a to v situaci, kdy ostatní kandidáti už nejméně půl roku zviditelňují své jméno. Spíš to vypadá jen na politické natřásání Andreje Babiše a verbální vymezování vůči Hradu a­usmiřování voličů, kteří by ANO jako Zemanova spojence nikdy nevolili. Fakticky zatím nic nečekejme.



To Bohuslav Sobotka si časovou tíseň uvědomuje, doslova obrací každý kámen, jestli se pod ním neschovává příští prezident. S nápadem oslovit odboráře Středulu měl Sobotka štěstí, byl odmítnut. Dovede si někdo představit arogantnějšího sociálnědemokratického kandidáta, navíc v obleku a s hodinkami za tolik peněz, že si na ně z průměrného příjmu nevydělá sociálnědemokratický volič ani za rok?

Sobotka je ale systematik a hledat nepřestane, aby našel toho pravého, musel by překročit obzor Lidového domu a slevit z ideologických požadavků. Věřme, že na to přijde včas, prezident už nyní obhajobu postu nemá zdaleka tak jistou jako třeba před měsícem.