ZVĚŘINA: Jsme jako oni. Bez ‚matrixu‘ je program ANO k ničemu

PRAHA Vedete-li volební kampaň s heslem Teď, nebo nikdy, musíte slíbit něco opravdu velkého. Hnutí ANO si při slibování věru vrásky nedělá. Slibuje, že změní nejen pořádky ve sněmovně (jednací řád), ale i způsob volby do Senátu, též hodlá zavést klouzavý mandát poslanců a zrušit i paušální náhrady výměnou za proplácení konkrétních účtenek.

Na to je ale potřeba dvoutřetinová většina nejen ve sněmovně a širší konsenzus než jen nadšení jednoho stranického sekretariátu. Pak jsou v programu sliby z rodiny absolutně nesplnitelných, například potravinová soběstačnost. Té za prvé není možné dosáhnout během čtyř let, když jsme o ni mnoho let vůbec nestáli, hlavně ale není uskutečnitelná bez zásadních změn v zemědělské politice EU. V tomto je hnutí úplně stejné jako ostatní strany, citujme přímo Andreje Babiše: „Ostatní strany se do svých programů nestydí napsat cokoli, i když moc dobře vědí, že to nemohou splnit.“ Po volbách nám vždy všichni vysvětlí, že když nedostali nadpoloviční většinu hlasů, program nebude.

V návrzích ANO je ale spousta dobrých nápadů, které lze realizovat, od redukce ministerstev přes elektronizaci státní správy až po oddělení důchodů od státního rozpočtu. Všechny plány však bude nutno prosazovat po volbách tak, aby někdo za čtyři roky nepřišel s programem návratu do roku 2017. Četli jsme a slyšeli závazky nejen šéfů stran a jejich poradců, jak potřebný je, hlavně pro hlubší reformy, široký konsenzus. Ostatně i ANO v programu zmiňuje konzultace s opozicí a projednání jejích návrhů. Po volbách však tato vstřícnost vyprchá, nejčastěji ve jménu rychlosti a efektivity. Proč se bavit s opozicí, když my sami nejlépe víme, jak to má být, a můžeme to i zařídit. O tom, že příští sněmovna z těchto „ideálních“ opatření nenechá kámen na kameni, nikdo nepřemýšlí.

ANO má nepochybně atraktivní program, tentokrát mnohem konkrétnější než minule. Veškeré dané sliby však nelze za čtyři roky splnit. A co sporné sliby? Třeba závazek k výstavbě vodních děl Děčín a Přelouč na Labi. V programu stojí „zabezpečíme splavnost dostavbou“, ale není už řečeno, zda bude brán ohled spíše na splavnost, či na přírodu. To věru na hony páchne technokratickým přístupem, nejen ke krajině.

Programy mají především přesvědčit co nejvíc voličů, nicméně též vypovídají o tom, jakými prostředky chce strana cílů dosáhnout, tedy vládnout.