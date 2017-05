ZVĚŘINA: Kdy vězení nezabírá. Zavřený rodič na výživné rozhodně nevydělá

Nejslabším bodem se dle analýzy jeví systém trestání neplatičů výživného vězením. Počet takto nepodmínečně odsouzených stoupá, aniž by to dětem jakkoli pomohlo. Zavřený neplatič zkrátka za mřížemi zázračně nezbohatne. A i když nakrásně pracuje, pak při vědomí nízkých výdělků při výkonu trestu (pardon právně řečeno pracovních odměn) musíme brát v úvahu fakt, že jen 30 procent z jeho čisté mzdy smí jít k úhradě výživného.

Když uvážíme, že dluhy na výživném jsou zpravidla ve výši desítek tisíc, pak by dotyčný musel být zavřen leckdy na doživotí. Věznění se v těchto případech jeví jako neúčelné, protože jestli něco nezletilé dítě potřebuje, pak alespoň nějaký příspěvek od rodiče, a nikoli to, aby byl dotyčný zavřený.

Řešení, která se nabízejí, mohou být funkční, ale mnoho popularity politikům nepřinesou. Veřejnost je žel nakloněna co nejdrsnější represi a tak by možná uvítala i zákaz navštěvování sportovních a kulturních akcí pro neplatiče výživného. Stát se ale má chovat racionálně a podobně jako v případě dlužníků, kteří nejsou schopni do konce života splatit dluh, i zde hledat takovou cestu, aby získalo zejména vyživované dítě.

Na druhé straně je ze studie jasné, že většinou je příčinou neplacení záměrná a vědomá snaha vyhnout se povinnosti s tím, že se dotyčný (neplatiči jsou většinou muži) chce za nějakou, třeba domnělou, křivdu pomstít expartnerce. Až na druhém místě pak u neplatičů figuruje nezaměstnanost. Ještě k tomu se podle studie ministerstva nezřídka stává, že neplatičům bývají dávány druhé či třetí podmínečné tresty v případech, kdy projeví jakoukoli minimální snahu o placení výživného. Na tvrdo tedy jsou odsouzeni jen ti, kteří platit určitě nechtějí.

Ač se to líbit nebude, dekriminalizace neplatičů výživného je asi jediná cesta. Samozřejmě to však znamená, že s dotyčným budou soudy a úředníci intenzivně pracovat, motivovat jej a nutit k placení. Jedině když stát dokáže neplatičům, že nejvíc se jim vyplatí se chovat slušně, může systém fungovat. V opačném případě budeme doplácet všichni, ať už v zálohovém výživném, nebo ve strádání dětí.