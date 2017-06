ZVĚŘINA: Lídři našich srdcí. ČSSD má své kandidáty, nyní shání voliče

Situaci má zachraňovat volební kampaň a lídři, a zatímco o kampani se rozhodne v tomto týdnu, lídry už si strana vybrala. V Praze odešel poražen ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík a jedničkou byl vybrán Petr Dolínek, náměstek primátorky. Je zřetelné, že tenhle výsledek je další nepochybnou porážkou Bohuslava Sobotky, který Ludvíka prosazoval.

Nicméně ani nezaujatý pozorovatel se neubrání pochybnostem, zda je dobré vystrkovat všude do popředí ministry. Například zmiňovaná Michaela Marksová je lídryní v Libereckém kraji a na dotaz, co zde pohledává a jaký vztah má k danému regionu, odvětila, že sem jezdí od mládí na chalupu. Z téhle „logiky“ vyplývá, že ideálním ministrem obchodu by měl být někdo, kdo od mládí rád nakupuje. Ovšem taktika pražských sociálních demokratů, kteří tlačí do popředí „mladého a dynamického“ náměstka primátorky, má též své mouchy, pan Dolínek se neproslavil vůbec ničím a magistrátní koalice vzbuzuje spoustu pochyb.



Společného jmenovatele nalezneme v nekritickém a mechanickém vztahu ČSSD k realitě. Ve straně převládá „objektivní přesvědčení“, že tato vláda je nejlepší vládou v dějinách, že neudělala jedinou chybu a že by měli vládnout dál. Dokládat to lze splněnými body volebního programu. Což o to, těmhle pocitům občas propadne každý, ale nahlas se to prostě moc nevykřikuje, a už vůbec ne směrem k voličům. Vypadá to arogantně, neboť volič, rozený skeptik, si takové sdělení přečte následovně: „Socanům došly nápady a jediné, co nabízejí, je nekonečné zvyšování dávek.“

Jenže téhle vládě se toho spousta nepovedlo: máme jedny z nejdražších mobilních dat v Evropě, když vám ukradnou kolo, policie na to kašle a navíc ČSSD bojuje proti soukromým školám. Zmiňovaná témata jsou podružná, nicméně dokládají, že každý může mít důvody k nespokojenosti. A to ČSSD nepochopila.