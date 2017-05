ZVĚŘINA: Metoda pokus–omyl. Sociální demokraté tratí na vládní krizi nejvíc

S tím musí strana, pokud chce po volbách hrát nějakou významnější roli, něco udělat. Nejen udělat, ale i vysvětlit své kroky voličům; pokud veřejnost, tedy opravdu ta nejširší, nepochopí, co premiér dělá, masové podpory se strana nedočká.

Když Bohuslav Sobotka sestavoval v roce 2013 vládní koalici, byly mu pochybnosti o tom, jak získal Andrej Babiš svůj majetek, známy. Ale nevadily mu, protože jej Andrej Babiš podpořil jak v boji proti vnitrostranické konkurenci (lánským pučistům), tak ve snaze zrušit druhý důchodový pilíř či regulační poplatky ve zdravotnictví.

Proto Bohuslav Sobotka s Andrejem Babišem svorně vládli déle než tři a půl roku. Sociálním demokratům vlastně nevadily ani majetkové čachry kolem Čapího hnízda. Vše se zlomilo po krajských volbách v říjnu 2016, kdy sociální demokraté nedopadli, jak očekávali.

Od té doby se snaží, seč jim síly stačí vysvětlit občanům, že Andrej Babiš je zlo, před kterým je nutné lid chránit. Jen při tom zapomínají, že si všichni pamatují, jaké to bylo s Babišem idylické vládnutí a jak si to naši vládnoucí politici hlasitě pochvalovali. Samozřejmě že nahrávka, která dokazuje, že Andrej Babiš se pokusil ovlivnit své médium, je důvodem k ministrově demisi, ale i zde chybí občanům srozumitelnější výklad ze strany ČSSD.

Jak ukazují průzkumy, ani velmi divoká vládní krize s trendem preferencí ČSSD nehnula; a občanům, zdá se, nepřekážejí ani podezření vůči některým minulým krokům podnikatele Babiše, ani jeho schůzky s povolným novinářem.

Ba ani nejzmužilejší počínání premiéra Sobotky, jaké jsme u něj dosud zaznamenali, nepřináší preference. Po vládní krizi se ČSSD ocitá tam, kde byla před ní, jen s tím rozdílem, že konkurent Babiš nemá už ruce svázané tím, že je členem vlády. Jeden nepotřebuje být politologem, aby tušil, že si na boxovacím pytli jménem ČSSD předseda ANO zchladí žáhu.

Pustí-li se ČSSD do nějakého ostřejšího střetu, měla by pečlivě zvažovat nejen možná vyústění, ale především, zda si toho všimne její elektorát a jak to vyhodnotí. Zatím to spíš vypadá jako nadhánění voličů Okamurovi.