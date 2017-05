ZVĚŘINA: Nahraní jsou všichni. Vládní krize má jednoduché a rozumné řešení

Někteří to opravdu pochopili, třeba ČSSD se konsolidovala po překvapivých krocích Bohuslava Sobotky pozoruhodně rychle. To, že s Milošem Zemanem nepojede do Číny ani Lubomír Zaorálek, ani Milan Chovanec či Miloslav Ludvík, je venkoncem správné, vyloučí tím jakékoli pochybnosti o zákulisní dohodě s prezidentem a celá ČSSD ukáže Miloši Zemanovi, kdo tu tahá za kratší konec.

Politicky šikovná a rozumná je průběhem trochu „sobotkovská“ rezignace ministryně školství Kateřiny Valachové. Její odchod posílí ČSSD v tlaku na Andreje Babiše, a navíc bude strana i její předseda silnější vůči Hradu. Může říci: máme jasno v tom, jak vypadá solidní stranická politika a jak chápat politickou odpovědnost. V­ nové situaci též Zemanův tlak na výměnu Bohuslava Sobotky nenajde mnoho příznivců.



Podobně racionálně by se mělo zachovat i hnutí ANO. Přijetí ministerského vyhazovu, jakkoli může být pro Andreje Babiše pocitově přiznáním viny či osobní křivdou, je to nejrozumnější, co lze učinit. Koneckonců, slogan hlásající, že nejsou jako politici a makají, vyvinuli a do provozu uvedli marketingoví technologové hnutí ANO. Nejjednodušší antipolitický výkon je nelpět na funkci a odejít.

A rezignovala-li blondýnka z ministerstva školství, proč by toho neměl být schopen chlapácký šéf financí. Chce-li navíc Andrej Babiš vše sázet na spolupráci s prezidentem, ocitá se na tenkém ledě. Prezident republiky respektuje jediné pravidlo, a to pravidlo vlastního prospěchu; v okamžiku, kdy se mu bude jevit výhodné přestat s­ obstrukcemi a vyhovět liteře ústavy, půjdou nějaké Babišovy záměry stranou.

Rychlá koaliční dohoda o výměnách ve vládě může účastníkům jen prospět, v opačném případě se rozjedou hnojomety na všech stranách, z čehož nemůže mít užitek skoro nikdo, rozhodně ne na koaliční straně. Jestli se někteří připravovali na předvolební kampaň upozorňující na úspěchy vlády, pak současná situace ji znemožňuje, všichni slyšíme jen vzájemné osočování. Po rychlé rekonstrukci vlády mohou politici nějaké pozitivní zdání v občanech ještě vybudit. Sázka na negativní kampaň přiláká voliče jen k populistům.