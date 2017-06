ZVĚŘINA: Nepřátelé společnosti. Na kritiky prezidenta je ‚spravedlnost‘ přísnější

V dubnu soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Šárka Šantorová rozhodla o tom, že tři muži, kteří vyměnili prezidentskou standartu za obří trenýrky, jsou vinni výtržnictvím. Zlobit se na ni nemůžeme, neboť musela respektovat rozhodnutí pražského městského soudu. V pondělí však jsme byli seznámeni s odůvodněním a dověděli jsme se, že: „Jednání obžalovaných bylo namířeno proti hodnotám společnosti, k čemuž volili i prostředky směřující k citelnému zásahu těchto hodnot, ale i k zásahu široké veřejnosti...“



Aniž by se chtěl člověk zastávat lidí, kteří v zájmu sebepropagace udělají leccos, musí na tomhle odůvodnění nalézt cosi divného. Trenýrky na místě standarty byly čitelnou a nikterak zakrývanou kritikou Miloše Zemana, jeho nepřístojného chování v rámci výkonu funkce. To pochopil i antoušek.

Pokud přitom kritikové něco zničili či poškodili, mají to pochopitelně do koruny nahradit, a navrch by měli dostat i mastnou pokutu. Ovšem co je na jejich činu proti hodnotám společnosti, to snad ví jen vybraní soudci. Je snad proti hodnotám společnosti kritizovat prezidenta? Určitě je proti hodnotám společnosti poškodit střechu a ukrást vlajku, jenže všechny tři akce nelze úplně oddělit.

V případě aktérů trenkiády sledujeme snahu represivního aparátu o příkladné potrestání. Akci příznivců Martina Konvičky, kteří loni v srpnu děsili lidi na pražském Staroměstském náměstí maketami zbraní, se dostalo daleko vlídnějšího přijetí, podle policie nebyla ani trestným činem. Jediným trestem, který za tuhle provokaci padl, byla pokuta, kterou dostal řidič Konvičkova jeepu za to, že vjel na pěší zónu. Z toho lze vyvodit, že islamofobní magoři strašící maketami zbraní na náměstích jsou v souladu s hodnotami společnosti.

To, že Martin Konvička byl prezidentovi svého času blízký, zatímco provokatéři s trenýrkami nikdy, může být náhoda s výší trestu nesouvisející. Že by měly kauzu hradní standarty projednat vyšší soudní instance, je nanejvýš žádoucí. Tendence k přitvrzování represe bohužel souzní s hlasem lidu a ten by nikdy neměl být mírou práva.