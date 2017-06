ZVĚŘINA: Pedagogický vlček. Školství se točí dlouhé roky jen jedním směrem

Včera odešla do historie další ministryně školství, nijak se nevyznamenala. V problematice resortu se nevyznala, plnila politická zadání, která dostala od jiných (inkluze), nadto vymýšlela jen hlouposti jako pamlskovou vyhlášku či Dům demokracie. Její kariéru zakončilo skandální zatýkání mezi úředníky ministerstva, kteří měli dohlížet na sport, a přitom to bylo spíš naopak. Zkrátka můžeme na tuhle paní s lehkým srdcem zapomenout.

Se Štěchem se nic nezmění

Jenže až nastoupí na její místo pan náměstek Štech, nic se nezmění, školství bude nadále ovládat setrvačnost. Učitelé dostanou možná přidáno, ale že by se někdo zabýval vážně tím, o­co tenhle resort už 25 let oficiálně usiluje, to nečekejme. Vývoj je právě opačný, loni v létě se řešilo, že tuzemské základní školy vykazují obrovské kvalitativní rozdíly, dokonce jsme prý na druhém místě v Evropě. A myslíte si, že se tím někdo zabýval, že resort nějak zareagoval, aby situaci zvrátil? Nikoli, zavedly se jednotné přijímačky na střední školy, které jen dokážou, co každý ví – že rozdíly mezi základkami jsou i propastné.

Angažovaní rodiče nejsou většinou ani analytiky školských systémů, ani pedagogickými teoretiky, jsou jen přesvědčení o­tom, že výše dosaženého vzdělání je v téhle zemi v obrovské korelaci s ekonomickou úspěšností a zaměstnatelností. A dle toho jednají. Pokud stát postupuje v rozporu s cílem rodičů, neměl by jim překážet a neměl by té hrstce odhodlaných bránit, když si chtějí založit vlastní školu. A že osmiletá gymnázia jen reprodukují sociální statut rodičů? Možná, rozhodně to ale není chyba rodičů, ale ministerstva a vedení škol. Pokud se tu najde nějaký ministr školství, který tuhle mnohaletou setrvačnost změní, dostane se mu i podpory angažovaných rodičů, lepší školství je i jejich zájmem.