ZVĚŘINA: Pětiměsíční kampaň. Voliče čeká jako nejsilnější emoce znechucení

Víme jistě jediné, minimálně do úterka 23. května se budou koaliční politici pouze dohadovat mezi sebou a pak něco řekne orákulum jménem Ovčáček. Prezident si mezitím možná někoho pozve na konzultace. Vládní krize ale neskončí. Sledujeme hru o to, kdo má nejpevnější nervy a předvede nejobratnější marketing.



Prezident bude předstírat, že koná, Bohuslav Sobotka bude předstírat, že se chce domluvit a Andrej Babiš bude předstírat, že mu hrozně záleží na koalici. Oběma vládním hráčům musí záležet na tom, koho bude větší část voličstva považovat za viníka zmatku a průtahů. Proto budou oba pod největším tlakem. Oba musejí sledovat průzkumy, vyhodnotí-li občané jako viníka Babiše a jemu propadnou preference víc než Sobotkovi, pak ustoupí a první odejde z vlády i s rizikem, že „to bude na něm“. Dotkne-li se větší propad ČSSD, lze očekávat cokoli, včetně vnitrostranické likvidace premiéra.

Jedině Miloši Zemanovi nebude ani trochu vadit, kdyby se proti němu svolávaly demonstrace každý týden, právě naopak. Obsílkami s dotazy na Ústavní soud zajisté šetřit nebude, což mu bude zároveň i výmluvou k tomu, že by rád konal, ale čeká na ústavně posvěcený návod. Kéž by nás toho svatý Thomas More, patron politiků, ušetřiti ráčil.