ZVĚŘINA: Po katastrofě v průzkumech sociální demokraté hledají střídačku

Dá se na takový trend reagovat ještě bombastičtějšími sliby? Asi těžko, ČSSD ztrácí věrohodnost a absurdní nabídka, například zdvojnásobení platů do tří let, na voliče nezafunguje. Ti kritičtí na první pohled odhalí její neserióznost, ti, kteří mnohokrát uvěřili a zklamali se, nechtějí znovu naletět. V ideálním světě by měla ČSSD vystavovat do popředí nové neokoukané tváře, které nejsou zkompromitované, a snažit se lidem ukázat, že umí být jiná než nyní.

To se však nedaří, zkuste vystrkovat do popředí třeba sympatickou ministryni školství, když si pod jejím nosem náměstkyně domlouvala cosi nepěkného s nechvalně známým fotbalovým bossem.

Sociální demokraté nepochybně začnou horečnatě jednat, nikoho čerstvého ale nemají, a tak se budou snažit jinak – určitě vystupňují negativní kampaň. To ale stačit nemůže. Musíme osazenstvu Lidového domu přát zcela upřímně klid a rozvahu, protože to poslední, co potřebujeme, jsou jejich neuvážené kroky.



Propad téhle tradiční strany někam k deseti procentům nevěstí nic dobrého: za prvé levicový volič může prchat ke komunistům a populistům a za druhé momentální průzkumový lídr potřebuje silného konkurenta jako sůl.