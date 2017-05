ZVĚŘINA: Politický blackout v Lidovém domě

Občané nestáli věrchušce Lidového domu ani za to, aby se jim to pokusila ještě týž den nějak vysvětlit. Vedení strany mlčelo, rozpačitě cosi říkal jen předseda Senátu Milan Štěch. Proto začali interpretovat jiní. A tak je výklad události traktovaný pravicovou opozicí či Andrejem Babišem naprosto převládající. Bohuslav Sobotka z události vychází přinejlepším jako neřízená střela, kterou nechápou ani jeho ministři – spolustraníci.



Ale což, to se stane, premiér někdy musí rozhodnout sám, narychlo a bez konzultací. Jenže pak se má probudit strana, a pokud se ve veřejném prostoru jeho krok setkává s převážným nepochopením či masivním odmítnutím, má nastoupit tradiční politická práce a obrana vlastních stanovisek.

Kde byli včera místopředsedové strany, co dělal první místopředseda Milan Chovanec, který má v popisu práce krýt předsedovi záda? Co dělali ostatní? Kde spal volební manažer, který musí minimálně tušit, že pokud jsou kroky strany nepochopitelné, stává se nevolitelnou? Myslí si snad sociální demokraté, že volby vyhrají jen za pomocí billboardů a výčtu těch, kterým přidala vláda na platech, dávkách, slevách či důchodech? Jestli ano, pak je ochraňuj svatý Thomas Morus, patron politiků. Kdo by chtěl zvolit politika, který neví, co činí.

Kde máme hledat příčinu takového blackoutu či náhlé kolektivní paralýzy?



Mohla pramenit z opatrnosti nejužšího vedení, které už nechce být spojováno s Bohuslavem Sobotkou? Je to tím, že jediná fungující komunikační struktura je napojená na premiéra, a když se odmlčí on, ztichne navenek celá partaj? Možnost, že by vrcholní představitelé nejsilnější vládní strany nechápali, co se kolem děje, přeci nemůžeme připustit. Obě vysvětlení jsou pro stranu neblahá a do voleb jí moc nadějí nedávají.