ZVĚŘINA: Předvolební selanka. Lídři nejsilnějších stran si v podstatě notovali

PRAHA Letošní první pořádná předvolební debata za účasti lídrů šesti nejsilnějších stran názorně ukázala, že naši zem po těchto volbách žádná revoluce nečeká. Před publikem sezvaným britskou obchodní komorou ve spolupráci s­americkou, francouzskou a severskou diskutoval pravděpodobný příští premiér.

Ale překvapivě k žádným nekonečným výměnám invektiv nedošlo. Jistě, Miroslav Kalousek má obavy z toho, že ANO vedené Andrejem Babišem potáhne naši zemi kamsi k Bělorusku, nicméně v ekonomických otázkách mezi šesti lídry panovala vzácná shoda.



V příštích čtyřech letech se budou politici předhánět hlavně v tom, jak přivést více zahraničních pracujících do našich továren a do polí, a též v tom, aby všichni voliči měli plné kapsy peněz. Jinak je samozřejmá elektronizace úřadů, hromady peněz do školství, vědy a výzkumu... Však to znáte. Jediný, kdo promluvil o reformě, byl Miroslav Kalousek, který správně poukázal na dlouhodobě neudržitelný růst mandatorních výdajů. Z toho pak vyplývá nutnost pozměnit parametry zdravotnického a důchodového systému. Lídr TOP 09 byl tak jediným, který ve všeobecně rozhazovačné atmosféře zmiňoval nepopulární a občanům nepříjemná opatření.

V debatě nedošlo na spoustu důležitých témat jako třeba mezinárodní bezpečnost, zdravotnictví či ekologické priority, avšak třeba v otázce energetické bezpečnosti panovala shoda přímo neuvěřitelná. Jistým vybočením byly sentence lídra ČSSD Lubomíra Zaorálka, který se domnívá, že nedostatek pracujících lze nahradit vyššími mzdami pro ty stávající pracovní síly. Zjevné nepochopení situace lze možná přičíst jeho vášni pro nesouhlas, protože všichni ostatní měli jednotně opačný názor. Otázka, nakolik bylo rozumné, aby lídr stále ještě nejsilnější strany říkal podnikatelům v sále, že jejich nářkům nechce a nehodlá vyhovět, má prosté vysvětlení. ČSSD už předem počítá s tím, že nebude v příštích letech udávat směr exekutivy.

Ať už nám má vládnout koalice ANO s někým z tradičních stran, kdo by krotil vášnivý manažerismus a neúctu k pravidlům, která „zdržují“, nebo koalice všichni proti Babišovi, změní se velmi málo. Ani jeden z možných táborů nebude mít potřebnou sílu na změny ústavy. Horší se jeví, že podstatná otázka, tedy jak se rozhodnout v případě dvourychlostní Evropy, jako by vůbec nikoho nezajímala.