ZVĚRINA: Proč se průzkumy zmýlily v Trumpovi? Lhaní může být reakcí na kontrolu

Zkusme se ale podívat na celou věc z jiné strany. Společnost, nejen naše v Česku, stále více podléhá veřejné kontrole. Od mala vám vykládají, co máte jíst a pít, co smíte a nesmíte říkat a jak smíte smýšlet o různých jevech. Sociální sítě a moderní technologie to ještě více vyhrotily. Takže není vůbec ojedinělé, že za nějaký hloupý výrok na sociálních sítích můžete vyletět z práce.

Když už nás mohou šmírovat kamerami, odposlechy a všemožnými technologiemi, proč ještě mluvit pravdu? Může se vám tenhle přístup zdát iracionální, ale je to jako se ševcem z Pyšné princezny. Zaběhne si za hranici, aby si svobodně zazpíval. Není to nic proti ničemu, ale ohromně to jednomu zvedne náladu.



Když lžete průzkumníkům, můžete mít pocit, že bojujete proti systému nebo že zadržujete postupující ztrátu soukromí (a nezabývejme se otázkou, zda je někteří z nás neztrácejí zcela dobrovolně). Anebo jen prostě nechcete, aby si vás někdo svévolně zařazoval do kategorie nepokrokových, netolerantních a zaostalých jedinců určených k společenské převýchově.

Ostatně i paranoik, který z toho, že mu mohou kontrolovat, čím doma topí, a který se bojí, že zítra začnou kontroly toho, co jí a pije, má ke lhaní legitimní důvod. Lhaní výzkumníkům, které je, zatím, beztrestné, se leckomu může zdát jako jedna z malých zbývajících svobod.