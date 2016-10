Na první pohled to vypadá, jako by akademické svobody na půdě Akademie věd neexistovaly. Jenže podle některých bývalých kolegů Oliva ve vědě a řízení ústavu nebyl příliš úspěšný. Ve skutečnosti tedy pravdu neznáme. Stanovisko nového ředitele ústavu nám zůstalo utajeno, neboť se odmítá vyjádřit.



Přestože nevíme, byl-li jazykovědec Oliva odstraněn pro „nevhodné“ názory, ukazuje kauza bídu českých akademiků. Ani novému šéfovi ústavu Martinu Proškovi, ani Jiřímu Drahošovi jako předsedovi AV nestojí situace za vyjádření. A to je velká škoda. Posilují tím ve veřejnosti pocit, že významný vědec přišel o místo jen proto, že nebyl ochoten se konformizovat s názory většiny. To samo o sobě je nepřijatelné a proti zásadám svobody projevu, ale též to působí, možná nezáměrně, jako arogance vědeckých funkcionářů. Vždyť jak chápat větu pana Drahoše: „Jen se podivuji nad tím, kolik prostoru v médiích je věnováno regulérní změně ve vedení jednoho ze čtyřiapadesáti ústavů akademie.“

Znamená to, že změny ve vrcholných funkcích akademických ústavů jsou pro veřejnost tabu? Že plebs nemá právo na informaci? Proč? Protože „tomu nerozumí“, nepochopil by vědecké argumenty při odůvodňování personální politiky? Karel Oliva je jistě mediálně zručným člověkem a umí se o svůj veřejný obraz postarat, ale zajisté není podvodníkem, pak by přece nemohl vést akademický ústav tak dlouho.

Dostáváme se trošku obloukem k té petici. 3423 studovaných lidí svým podpisem vyjádřilo určitý postoj a ohradilo se proti většinovým stereotypům. Tím to ale skončilo, kde jsou nějaké texty, přednášky či jiné vysvětlující aktivity zaštítěné vědeckými kapacitami? To mají ti většinoví občané, proti nimž se vědci vymezují, obrátit v názorech jen tak, z čistého respektu k titulům? Akademičtí funkcionáři odmítající se bavit s plebsem jako by zapomněli, kdo na jejich bádání přispívá placením daní.

MARTIN ZVĚŘINA