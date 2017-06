ZVĚŘINA: Proti bobrofilům. Novela stavebního zákona je dítětem antiliberálů

Neliberální nálady jsou tedy očividně na vzestupu, panuje v nich shoda jak mezi „novými“ z ANO, tak mezi poslanci tradičních stran, ČSSD, ODS i KSČM. Aktivista je v převažujícím sněmovním narativu tvorem, kterému se dala v 90. létech neomezená moc a teprve dnes se mu dostane jasných pravidel.

Berme výroky, které padají ve sněmovně, s rezervou, tedy alespoň potud, pokud poslanci popisují realitu, kterou s nimi všichni teoreticky sdílíme. Faktem je, že novela stavebního zákona měla především zrychlit stavby, liniové v první řadě. Podaří se to možná jen v případě drobných stavebníků. Pro velké stavby platí, a domnělí nepřátelé lidstva v podobě aktivistů to slibují, že se svých práv budou domáhat soudní cestou, k čemuž jim zákonodárci de facto napomohli.

Stanovisko EIA nebude napadnutelné jinak než u soudu (nikoli správní cestou), což může znamenat pro investora obrovské náklady a jeho pozice se oproti dnešku zhorší. Dalším problémem, který tato novela zplodila, je možnost, že se drobní vlastníci pozemků vůbec nemusejí dovědět, že liniová stavba povede právě na jejich půdě. V případě, že bude možnost ji vyvlastnit, povinnost informovat majitele již neexistuje.

Zrychlí tedy novela stavby na našem území? Ty malé snad, doufejme, ty velké určitě ne – myslí si to i někteří velcí stavebníci. Občané, nezoufejte, ministryně chystá do dvou let zbrusu nový stavební zákon.

Co dá tahle novela občanům? Mimo jiné informaci, že napříč celou politickou garniturou vládne shoda na tom, že do toho, co se staví, nemá řadový občan „co kecat“. Provedení je však tradiční, mizerná práce úředníků a opominutí či svévole politiků budou i napříště hlavní příčinou zdržení většiny liniových staveb.