Pokud ale učiní onen krok a stane se volebním manažerem stále ještě největší politické strany, učiní jakýsi definitivní přestup a přestane být úředníkem. Volební manažer je v rámci politické strany nejen tím, kdo vidí stranu v negližé. On ji dokonce spolukontroluje o úroveň hlouběji. Z toho vyplývají pochopitelné konsekvence; úspěšní volební manažeři se stávají mocnými hlavouny (a nikoli tak trochu jinými úředníky) či případně obětními beránky stran, anebo je v nejhorším případě budou tahat po soudech (vzpomeňme Libora Nováka, druhdy volebního manažera ODS).

Tomáš Prouza je natolik zkušený a orientovaný, že by mu žádná ošemetná situace neměla hrozit, avšak stát se na konci roku 2016 volebním manažerem ČSSD, to je jízda na tygrovi. Jistě lze pochopit, že předseda chce mít v čele kampaně svého člověka, u kterého si může být jist, že jej nepodrazí; stejně tak je dobré mít zde muže, který ví, jak a koho má kde oslovit, nejen v bankách či reklamních agenturách.

Avšak volební manažer není kouzelník a volby sám vyhrát nemůže, zejména ne s ČSSD v roce 2017. To, že bude tlačit předsedovým směrem, je sice pochopitelné, ale vůbec to není zárukou úspěchu.

ČSSD bude čelit tvrdé kampani ANO, která bude přesvědčovat voliče, že jedinou brzdou současné vlády na cestě k ještě větší prosperitě je právě ČSSD. Zároveň bude volič čelit únavě z toho, jaké tváře a recepty tato nejstarší politická strana voličům nabízí. Z pozice volebního manažera nepřekopete nejen kandidátní listiny, ale nepřesvědčíte ani jednotlivé lídry o tom, že by měli změnit rétoriku směrem, který si přeje předseda. Stručně řečeno, co nezlomí Sobotka, to Prouza neudolá.

Strana je navíc organismem žijícím „dlouze“, t. j. funkcionáři i manažeři se znají dlouho a mají tendenci koncipovat kampaně podle zavedených receptů – a ty bude stranický „zobák“ Prouza těžko měnit.