ZVĚŘINA: Strany hledají Téma. Volby prozatím postrádají hlavní lákadlo

Můžeme říci, co tématem říjnových voleb nebude; rozhodně to nebudou reformy, žádné. Též to nebude migrační krize, to by se muselo přes prázdniny stát na jihu Evropy něco opravdu mimořádného. Hlavním tahákem voleb se též nestane vstup do eurozóny, už vzhledem k vlažnosti populace vůči tomuto kroku. Patrně ani prorodinná opatření nebudou tak frekventovaná, protože končící koalice již rodinám s dětmi několikrát ulevila a poslední bonus adresáti teprve pocítí v červencové výplatě.



Mzdy a platy ale ústředním volebním tématem být mohou, úlevy na daních a odvodech slibují téměř všichni. Pravicové ODS i TOP 09 své návrhy již předložily a v sobotu přišel se svým předvolebním slibem Andrej Babiš. Nabízí zaměstnanecký výdajový paušál, který by měl přinést každému ze zaměstnanců měsíčně do kapsy 500 korun. Sociální demokraté na svém programu stále pracují, ale jen stěží se nechají ostatními zahanbit. Navíc je ve vzduchu již delší čas otázka přiměřenosti tuzemské odměny za práci, zejména ve srovnání s našimi západními sousedy. A politické snaze zvyšovat tuzemské mzdy nahrává i růst ekonomiky a nedostatek pracovních sil.

V tom, přesvědčit každého ze skoro čtyř milionů voličů zaměstnanců o tom, že si zaslouží víc, než má dnes, žádný háček nevězí. Problém je v tom, aby volič uvěřil, že je slib splnitelný a že jej strana myslí vážně. Nejčastější výtky k politickým stranám směřovaly k rozporu slibů (před volbami) se skutky (po nich). Avšak jak vidíme na současných preferencích ČSSD, s popularitou to nijak souviset nemusí, protože v tomto volebním období sociální demokraté prosadili drtivou většinu svých předvolebních slibů. A před volbami jako by jim to nebylo nic platné.

Sliby lze vršit takřka donekonečna; na co ale nakonec voliči zareagují, je trochu náhoda.