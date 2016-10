ZVĚŘINA: Svatodušní trhy? Pražákovi nevysvětlíte, že duchovno není duchařina

Kšeftařskou stránkou věci se nezabývejme, trhy budou stejně ubohé jako podobné akce v Praze a každý, kdo alespoň jednou navštívil trhy i v mnohem menších německých městech, jako jsou Norimberk či Drážďany, potvrdí, že proti těmto akcím co do úrovně služeb a tovaru nemůžeme tuzemsko přirovnávat ke středověku, ale spíš k mladší době kamenné.



Ale zpět k tomu podstatnému. Svatodušní svátky, známé též jako letnice, se slaví padesát dnů po Velikonocích (alespoň u nás v křesťanské kultuře, které si zde tak považujeme).

Svátek slavený po dni Všech svatých (1. listopadu), který je známý jako Památka všech věrných zemřelých nebo též Dušičky, k sobě nikdy nevázal přídomek „svatodušní“.

Ale co jsou fakta pro magistry a doktory marketingu či mediální komunikace? Dušičky znějí příliš morbidně, slovo „svatodušní“ už jsem někde slyšel či četl a šup, jsou tu Svatodušní trhy.

V Praze to projde bez povšimnutí

Ne že by se mělo kvůli takové lapálii žádat rezignaci primátorky Krnáčové, ta možná jako bratislavská rodačka alespoň ví, kdy se slaví letnice.

Ale jednoho by zajímalo, kolik absolventů humanitně zaměřené vysoké školy tenhle nesmysl přehlédlo, schválilo a opatřilo razítkem, ti všichni totiž mají za to, že zbytek spoluobčanů jsou ryzí ignoranti, kteří nic nevědí a nic je nezajímá.

A abych zkazil optimistům naději, dodávám, že informace o Svatodušních svátcích jsou na internetu volně přístupné a tedy vypátrat co to znamená, nedá mnoho práce ani intelektuálního úsilí.

Kdyby podobnou hovadinu spískal starosta menšího města, tak si ho minimálně do konce volebního období lidé dobírají. V Praze to projde bez povšimnutí. Že by metropole duchovní prázdnoty?