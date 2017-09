ZVĚŘINA: Účelovka s vlajkou. U billboardů chybí argumenty, nastupuje drzost

Zneužití státního symbolu v zájmu zachování vlastního zisku je na pováženou. Státní vlajka je symbol, který pro mnoho z nás cosi znamená, mezi námi žijí i tací, kteří pod touhle vlajkou nasazovali životy.

Nyní se za vlajku našeho státu schovává Svaz provozovatelů venkovní reklamy. Prý se jim děje příkoří a aby na to upozornili, pokryli své reklamní plochy u dálnic vlajkami. Proč až nyní? Jak to, že si 17 senátorů (tři KDU-ČSL, po dvou ODS, ČSSD a Starostové pro Liberecký kraj, jeden za TOP 09 a jeden za STAN, pět nezařazených, v čele skupiny stojí Václav Chaloupek z hnutí Občané patrioti) stěžovalo u Ústavního soudu až poté, co uplynula pětiletá čekací doba? Pět let měli provozovatelé reklamy na to, aby se přizpůsobili zákonu, a přesto to neudělali. Ochránci reklamy říkají, že neexistují žádné studie, které by dokazovaly, že odstraněním reklamních zařízení v okolí silnic by se nehodovost snížila, ovšem neexistují ani žádné, které by dokazovaly jejich pozitivní vlivy.



Je to věru zajímavý souhrn sylogismů, do kterého se halí obhajoba billboardů. Mohu prohlásit výsledek legislativního procesu za protizákonný a následně se zahalit vlajkou, a tím pádem budu při porušení tohoto zákona beztrestný? Ani náhodou, zkuste vyloupit banku zahaleni do vlajky, nikdo vám salutovat nebude. Provozovatelé billboardů nechť se soudí o své právo dosyta, rozhodne však soud, a nikoli drzost, jakkoli ctihodně obalená. Vyhrožují žalobami u EU, mezinárodními arbitrážemi, a přesto se kryjí vlajkou ČR. Co se třeba krýt vlajkou svého daňového sídla? Nebyly by naše dálnice náhle ostrovem kyperského nacionalismu nebo exotickou vlajkoslávou nejrůznějších offshorových entit?