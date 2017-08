ZVĚŘINA: Volby s vadou. Přes neustálé otřesy ke stabilní politice nedojdeme.

PRAHA Letošní volby dostávají nečekaný impulz. Prvního a druhého muže ANO hodlá policie obvinit, a to dva měsíce před volbami a ve chvíli, kdy hnutí má velkou šanci ve volbách zvítězit. Oba politici jsou tím poškozeni a téměř vyfaulováni z nějakého vládního angažmá. Naopak ožívají příznivci koalice „všichni proti Babišovi “ a pro euforické pocity satisfakce, že ten, kterého nedokázali politicky porazit, je nyní vážně handicapován, nevidí, že volič může být velmi v rozpacích z toho, jak to celé dopadne.

Předpokládejme, že policie vyšetřuje a pracuje bez postranních úmyslů a že dojde nejen na obvinění, ale kauza dospěje i k soudu – to celé si vyžádá odhadem několik let. Mezitím se budou konat každý rok minimálně jedny volby až do roku 2027. Ať už hnutí ANO existuje, nebo ne, žije v republice zhruba třetina nespokojených voličů připravených volit protestně. Je tedy zjevné, že k modelu, kdy tuzemskou politickou scénu ovládaly dvě strany ČSSD a ODS, se vrátit nelze, mimo jiné pro jejich velmi slabou kondici a nedostatek osobností.



Může je někdo stabilně nahradit? Ze stávajících stran těžko. Z nových zatím nikdo. ANO se přes sliby některých předních reprezentantů nedokázalo během celých čtyř let nijak vyprofilovat a představuje stále jen personální strukturu bez jednotící myšlenky, a navíc není vůbec jisté, jestli může přežít případný odchod Andreje Babiše. Ten se zatím rozhodně nechystá vyklidit bojiště, ale že by následující čtyři roky byl ochoten sedět ve sněmovních lavicích jako první z opozičníků, si nedovede představit ani on. Každopádně do hnutí bez ústředního hybatele nelze vkládat velké naděje.

A jsme zpět u protestních voličů, kdo je „odchytí“? Prožíváme roky ekonomické prosperity a lidem se žije stále lépe, ale zákonitě přijdou i roky hubené a s oslabenou politickou reprezentací, která rozhodně netíhne k věcným a dlouhodobým koncepcím, to bude velmi složité. Hnutí ANO možná není řešení, ale zcela určitě není součástí problému, do problematického politického prostředí se zrodilo.