ZVĚŘINA: Vyšetřování Babiše s Faltýnkem může být holí o dvou koncích

A je to. Sněmovna vydala pány Babiše a Faltýnka. Ani to nebolelo, ba ani rozprava nebyla nijak divoká(zato zdlouhavá), sami nařčení doporučovali své vydání. Doposud tedy tuzemská demokracie funguje. Všichni by si měli přát, aby policie konala rychle a nestranně, aby se z případu nestal další podpůrný důkaz neprofesionality tuzemských vyšetřovatelů.

Otázka je, jaký průběh bude mít vyšetřování do voleb: jestli si vyšetřovatelé budou zvát oba politiky na výslechy a jak často, zda budou žádat uvalení vazby na ně či na příbuzné Andreje Babiše a budou-li provádět domovní prohlídky. To vše nepochybně ovlivní volby. Popírat to nelze. A v tuto chvíli nelze ani říci, zda to hnutí ANO uškodí, nebo naopak.



V téhle souvislosti si jeden neodpustí poznámku k dnešní sněmovní rozpravě. Zde si někteří poslanci neodpustili výčitku vůči oběma pánům v tom smyslu, že oni sami využívají své situace k politické propagandě. Tady chybí už jen nařčení, že pánové Babiš s Faltýnkem řídí kriminalistu Nevtípila.

Šest týdnů do voleb je dlouhá doba, a budeme-li během ní vytrvale zásobováni informacemi o krocích policie, případně státních zástupců, je věru těžké odhadnout, jaký závěr z toho učiní volič. Volby budou neodvolatelně verdiktem nejen nad Andrejem Babišem a jeho politickou budoucností, ale i stále zřetelněji též referendem o důvěře veřejnosti v policejní práci