ZVĚŘINA: Zátaras v hlavě. Teroru má smysl bránit se s rozumem

A o to také jde v první řadě, abychom se my občané tolik nebáli. Proto též chodí v ulicích dvojice policista-voják, přestože se tyhle hlídky v minulosti vyznamenaly pouze šikanováním bezdomovců. Dobrá, zůstanou-li opatření na téhle úrovni, budou všichni spokojeni. Politici budou mít argument, že nic nezanedbali, a zároveň kromě špetky nepohodlí pro policisty a vojáky nepřijdeme o žádnou atrakci.



Jenže co si myslet o tom, že v Uherském Brodě zrušili od středy 21. prosince vánoční trhy. Zatímco německá města je demonstrativně otvírala, Uherskobrodští zalézali do chalup v obavách z místní buňky al-Káidy či teroristy Islámského státu maskovaného ve slováckém kroji. Z hlediska racionality a pravděpodobnosti útoku nejde o nic míň než o hysterii.

Z hlediska politiky, či chcete-li toho, jak jsme ochotni hájit „naše hodnoty“, pokud takovou hodnotou křesťanské svátky jsou, je to kapitulace, nezvolíme-li poněkud jadrnější výraz. Uherskobrodští vlastně říkají: hlavně nikomu nedejme záminku či „důvod“ k tomu, aby na nás zaútočil.

Jenže tahle bezpečnostní úvaha je zcestná, protože kdo chce zaútočit, ten si záminku i příležitost najde, ať už na sportovní akci, nebo na jiném shromáždění více lidí. Zkrátka ani po zrušení vánočních trhů nebudou uherskobrodští občané v bezpečí. Možná by neměli vycházet nebo by se mohli odtrhnout od zbytku státu a katastr obce obehnat zdí, protože co si budeme povídat, například v Čechách žije divná cháska a kdoví co všechno by natropila, kdyby se do města zatoulala. Ne, vážně, nechovejme se přestrašeně a nezavádějme tvrdší režim než v zemích, kde opravdu teror řádí.