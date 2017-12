Na obzoru jsou trojí volby. Co čeká v roce 2018 české voliče?

PRAHA Počínaje loňskem začal v Česku maraton, který potrvá až do roku 2027. Co rok, to volby. Ale letopočet 2018 bude obzvlášť náročný. Čekají nás hned troje volby. Připravovat občanky a vydávat se s nimi k urnám budou věrní voliči dokonce hned čtyřikrát: v lednu ke dvěma kolům volby prezidenta, v říjnu ke dvěma kolům voleb do Senátu, přičemž to první z nich bude spojeno s volbami komunálními.

Hned úvodní klání zkraje roku, v pořadí druhá přímá volba prezidenta, proběhne neobvykle. Devět kandidátů, tentokrát pouze mužů, vyzve obhajujícího Miloše Zemana, jenž bude mít oproti ostatním uchazečům výhodu. Nejenže je ze své současné pozice víc vidět. Kampaň a nakonec i volby, jejichž první kolo se uskuteční 12. a 13. ledna, připadly na období, kdy se rozhoduje o budoucí vládě.

A tak, i když prezident od začátku tvrdí, že nedělá a nebude dělat kampaň, si svoje místo v médiích dobře pojistil. Jen dva dny před 12. lednem vystoupí ve sněmovně, aby vyslovil podporu menšinovému jednobarevnému kabinetu Andreje Babiše (ANO), o kterém budou hlasovat poslanci.

Ostatně ze své pozice mohl prezident oslovit české domácnosti i o Vánocích. Naposledy ve svém současném mandátu pronesl vánoční projev, vysílaný včera většinou celoplošných televizních stanic. Vyslal jasný vzkaz: Česku se daří dobře. A pokud budu prezidentem i nadále já, jednu případnou cestu k volbám – těm předčasným – vám ušetřím. Kromě toho, že v brzké době si opakování sněmovních voleb nepřeje, vyjádřil Zeman znovu svou podporu vítězi sněmovních voleb, hnutí ANO.

Andreji Babišovi ale schází pro jeho menšinový kabinet především podpora těch, které bude potřebovat nejvíc, tedy ostatních politických stran. I pro ty bude nadcházející volební rok důležitý. Podzimní komunální a senátní volby ukážou, zda dominance ANO je bezbřehá, zda hnutí po krajích a sněmovně ovládne také města a obce a horní komoru parlamentu. V těchto disciplínách se zatím Babišovu hnutí příliš nedařilo. Komunální volby sice ANO už v roce 2014 procentuálně vyhrálo, v počtu zastupitelů je však stále marginální. V místních volbách tradičně získávají především nezávislí kandidáti spjatí s obcí.

V Senátu neobhajuje ANO ze šesti mandátů ani jedno křeslo, může tak zůstat na svém nebo si polepšit. Naopak utrpět může už tak skomírající sociální demokracie, která dosud v Senátu dominuje, ale musí obhajovat nejvíce mandátů – více než polovinu.