VÝHLED 2018: V Kremlu vše zůstane při starém, míní o poslední Putinově šestiletce politologové

MOSKVA Rusové ještě ani neznají vítěze březnových prezidentských voleb a politologové už předpovídají, jaká bude následující prezidentská šestiletka Vladimira Putina. Že by 18. března 2018 klání prohrál, si nemyslí nikdo. Veškeré prognózy se proto točí kolem otázky: zdokonalí Putin svůj autoritářský režim, nebo zůstane vše při starém?

Skutečné zahájení ekonomických reforem nepředpovídají ani ekonomičtí experti oddaní Kremlu. Putin je slibuje od chvíle, kdy usedl na trůn, ale dodnes nedokázal vymanit ruskou ekonomiku z oligarchicko-byrokratického systému založeného na rabování přírodních zdrojů a vývozu nezpracovaných surovin. Ani s korupcí nedokázal zatočit, jak nesčíslněkrát sliboval. Nezatočí s ní ani po 18. březnu.



Důvodů, proč Putin nevyhlásí žádné historicky zapamatovatelné reformy, je řada. Ten nejdůležitější? V jeho okolí není nikdo, kdo by si je přál, kdo by je podpořil a kdo by je provedl. Omezí se proto na kosmetické, mediálně řádně bombasticky prezentované změny „v mezích zákona“.

Zda se i nadále Putin spokojí s absolutně poslušným předsedou vlády, nebo – jak se šušká v kabinetních kuloárech – si k funkci prezidentské nadělí i premiérskou, není vlastně důležité. Pravděpodobně zůstane vše při starém i proto, že v případě krize je možné na hlavu premiéra svalit veškerou zodpovědnost za neúspěch. Jestli jím tak bude jako dosud Dmitrij Medveděv, nebo někdo jiný, není podstatné. V novinářských kruzích si totiž vláda už dávno vysloužila dehonestující přezdívku ACHO – administrativně-hospodářské oddělení Kremlu. Jejím hlavním úkolem je plnit rozkazy Putinova politbyra.

Tři pilíře

Podle komentátora listu Novoje vremja Jurije Saprykina se bude Putinův systém nadále opírat o tři pilíře: tajné služby a represivní aparát, vysoké státní úředníky a přátele prezidenta z nejužšího mocenského kruhu. Právě na těch podle mnohých politologů záleží, jaká bude další prezidentská šestiletka.



Liberální ekonomové předpovídají, že Putinův klan bude pokračovat v zavedené praxi: díky ovládnutí soudnictví může získávat další výnosná aktiva. I nyní probíhá řada soudních pří s podnikateli, kteří mají na výběr – buď se zříci svého byznysu, nebo jít za ostnatý drát.

V zahraniční politice se následující prezidentské období bude vyznačovat pokračující izolací, i když některé kruhy v EU a USA si naopak s Moskvou budou stále více rozumět a ta jim za to bude oplácet materiální i duchovní pomocí, již zúročí v národních volbách. K posílení ruského vlivu v zahraničí bude využita i plánovaná digitalizace státní správy. „Dnes už víme, že elektronizace neznamená jen svobodný datový svět, ale že to je další z nástrojů kontroly společnosti i instrument dezinformačních kampaní,“ tvrdí Saprykin.

Bezesporu nevysloveným zahraničně-politickým předvolebním heslem Putina je rozehnat EU a udržet Trumpa u moci v USA. Podle šéfa mezinárodní lidskoprávní organizace Agora, advokáta Pavla Čikova, Rusko nejspíš opustí Radu Evropy i Evropský soud pro lidská práva a odstoupí od některých mezinárodních smluv. Na Ukrajině se pokusí zachovat status quo.

Zatímco liberální opozice a lidskoprávní aktivisté se předhánějí v tom, kdo vykreslí pesimističtější prognózu, novináři jsou střízlivější. Podle nich se nic zásadního nezmění. Hlavní vítězství má Putin už za sebou – anexi Krymu a úspěšnou misi v Sýrii. Putin touží vejít do dějin jako vladař, který zemi rozšířil, ekonomicky posílil a vylepšil její obraz ve světě. Jenže úspěšný byl jen v prvním případě. Na další vojenské expanze nebude mít podle expertů peníze. Ekonomika sice už nevykazuje známky kolapsu, reálné platy by se podle ekonomů mohly v roce 2018 dokonce zvednout o čtyři procenta, žádný raketový start ruského hospodářství se však nečeká.